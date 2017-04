FMI melhorou projeções da economia portuguesa para 2017

RTP 18 Abr, 2017, 14:07 / atualizado em 18 Abr, 2017, 15:16 | Economia

O FMI publicou esta terça-feira a primeira edição de 2017 do World Economic Outlook, o documento em que atualiza as projeções de crescimento mundial e de vários países.



Em Portugal, há margem para algum otimismo em vários valores de comparação, nomeadamente no crescimento e o desemprego. A nível da zona euro, há uma previsão de crescimento ligeiramente superior em relação às anteriores previsões, mas diz que as perspetivas a longo prazo continuam a ser "sombrias".



Já no plano mundial, há uma ligeira retoma do ritmo de crescimento depois de um desempenho apagado em 2016. Mas as projeções são particularmente "incertas", tendo em conta a orientação da nova Administração norte-americana e as reprecurssões dessas decisões noutros países.



"Esta previsão baseia-se na suposição de uma combinação de políticas em mudança, sob uma nova administração nos Estados Unidos e suas possíveis repercussões globais", refere-se no resumo do documento.



Em relação ao desempenho da economia portuguesa do que estava há seis meses, data da última previsão em relação a Portugal, mas continua ligeiramente mais pessimista do que o Governo.



O executivo de António Costa aponta para um crescimento de 1,8% este ano, de acordo com o Programa de Estabilidade 2017-2021 que foi apresentado na semana passada, e que foi hoje considerado "plausível" pelo Conselho de Finanças Públicas.

Portugal desacelera em 2018

Já em relação a 2018, o FMI antecipa que a economia portuguesa desacelere o ritmo de crescimento, para os 1,5%, uma projeção que é também mais pessimista do que a do Governo, que espera um crescimento de 1,9% do PIB para o próximo ano.



Quanto à taxa de desemprego, o Fundo melhorou ligeiramente a previsão e espera agora que seja de 10,6% este ano - contra os 10,7% anteriormente estimados - e de 10,1% no próximo ano. Em relação a este valor, não havia ainda projeção para 2018 em outubro do ano passado.



O Governo, por seu lado, espera que a taxa de desemprego caia abaixo dos dois dígitos já este ano, atingindo os 9,9%, e que desça para os 9,3% no ano seguinte, mantendo uma trajetória descendente até 2021, ano em que deverá atingir os 7,4% da população ativa.



Quanto aos preços, o FMI reviu ligeiramente em alta a estimativa para a inflação em Portugal em 2017, dos 1,1% esperados em outubro para os 1,2% agora estimados, e prevê que acelere para os 1,4% em 2018. A previsão do executivo aponta para uma taxa de inflação de 1,6% este ano e de 1,7% no próximo.



Quanto às contas de Portugal com o estrangeiro, o FMI antecipa que se degradem, caindo para -0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017 e para os -0,4% em 2018.



Em 2022, o Fundo espera que a economia portuguesa esteja a crescer 1%, que a inflação seja de 1,8% e que as contas externas sejam negativas num montante equivalente a 1,6% do PIB.

Zona euro cresce 1,7%

Quanto à zona euro, o Fundo Monetário Internacional reviu ligeiramente em alta as últimas projeções, esperando agora um crescimento de 1,7% no ano presente, uma melhoria face às previsões de outubro, que apontavam para um crescimento de 1,6 por cento.



A instituição liderada por Christine Lagare antecipa ainda que a taxa de desemprego seja de 9,4% em 2017 e de 9,1% no ano seguinte. Quanto à taxa de inflação deverá manter-se a 1,7% este ano e a 1,5% em 2018. As contas com o exterior deverão corresponder a 3,0% do Produto Interno Bruto em cada um dos anos.



No entanto, as tendências do crescimento económico são divergentes entre os vários países: se na Alemanha a economia deverá desacelerar (dos 1,6% em 2017 para os 1,5% em 2018), tal como em Espanha (dos 2,6% em 2017 para os 2,1% em 2018), a Itália deverá manter o mesmo ritmo de crescimento nos dois anos (0,8%), e a França deverá acelerar (dos 1,4% este ano para os 1,6% no próximo).



Sublinhando que a recuperação da zona euro deverá prosseguir até 2017 "a um ritmo similar ao de 2016", o FMI considera que deverá ser apoiada por uma orientação orçamental "ligeiramente expansionista", por condições financeiras flexíveis, por um euro que se espera fraco e pelos efeitos de contágio benéficos de um estímulo orçamental nos Estados Unidos, que "é provável".

"Perspetivas sombrias"

O documento faz referência à "incerteza política" nos vários países onde ainda haverá eleições, em como a falta de definição dos termos que vão defenir a saída do Reino Unido da União Europeia.



A médio prazo, as perspetivas continuam a ser "sombrias", adverte o Fundo, uma vez que o crescimento potencial esperado poderá ser travado pela "fraca produtividade", pela "evolução demográfica adversa" e, em alguns países, pelo "legado de problemas de dívida pública e privada por resolver, com um elevado nível de crédito em incumprimento".



Relativamente aos preços, a taxa de inflação na zona euro deverá aumentar para os 1,7% em 2017 (depois de ter sido de 0,2% em 2016), o que refletirá em parte os efeitos dos preços da energia e da alimentação.



Mas a instituição deixa um aviso: a taxa de inflação que exclui os bens cujos preços são mais voláteis, caso dos produtos energéticos, "continua fraca" e a diferença entre o crescimento observado e o crescimento potencial "continua negativa" e, por isso, o objetivo do Banco Central Europeu, de manter uma taxa de inflação perto mas abaixo de 2%, só deverá ser alcançado em 2022.



Nas recomendações, o FMI refere o BCE "deve manter a atual política monetária acomodatícia" e defende que "pode ser preciso um alívio adicional" se a inflação não aumentar como se espera.



O Fundo sublinha ainda que a política monetária será mais efetiva se for acompanhada de outras medidas, nomeadamente para "limpar os balanços[dos bancos, reforçar o setor financeiro, usar a margem orçamental quando disponível e acelerar as reformas estruturais".



Em matéria orçamental, a instituição volta a insistir que, nos países em que é necessária consolidação, "ela deve ser implementada de forma gradual e amiga do crescimento" e que, nos países com margem, nomeadamente a Alemanha, a política orçamental deve ser usada para "aumentar a capacidade produtiva e a procura", o que iria ajudar a "reduzir os seus excedentes comerciais, apoiar o reequilíbrio interno na zona euro e gerar efeitos de contágios positivos na procura".



A aposta nas reformas estruturais e a integração dos refugiados no mercado de trabalho estão também entre as recomendações do FMI.

Projeções "particularmente incertas"

Finalmente, em relação ao crescimento global, o FMI melhorou ligeiramente as previsões, antecipando um crescimento mundial de 3,5 por cento. Em outubro, era previsto um valor ligeiramente inferior (3,4%). Em relação a 2018, aguarda um crescimento de 3,8 por cento.



Estas previsões para o período de 2017 a 2018 refletem "uma melhoria da atividade nas economias desenvolvidas mais rápida do que o esperado previamente" e, simultaneamente, um crescimento "marginalmente mais fraco" nas economias emergentes e em desenvolvimento em 2017.



No entanto, apesar destas revisões do FMI, o desempenho da economia mundial vai continuar a ser impulsionado pelos países emergentes e em vias de desenvolvimento, que terão uma atividade económica "mais forte" do que as economias desenvolvidas, segundo o FMI.



As economias desenvolvidas deverão crescer 2% em 2017 e em 2018, uma projeção duas décimas acima da apresentada pelo Fundo em outubro do ano passado e uma décima acima da atualização das projeções divulgada há três meses.



Previsões que refletem "a recuperação cíclica que se espera para a indústria global" e também "um aumento da confiança".



No entanto, avisa a instituição de Christine Lagarde, esta é uma projeção "particularmente incerta" tendo em conta "as potenciais mudanças de política da nova administração dos Estados Unidos e os seus efeitos de contágio globais", refere o documento.



Os países emergentes e em desenvolvimento, por seu lado, deverão crescer 4,5% este ano e 4,8% no próximo, acelerando o ritmo de crescimento registado em 2016, de 4,1%.

Dinâmica orçamental "insustentável"

De acordo com as projeções do FMI, os Estados Unidos deverão crescer 2,3% este ano e 2,5% no próximo, o Japão deverá progredir 1,2% e 0,6% em 2017 e em 2018, respetivamente, o Reino Unido deverá avançar 2% este ano, mas desacelerar para os 1,5% no próximo e a economia do Canadá deverá subir 1,9% em 2017 e 2% em 2018.



Olhando para o longo prazo, o FMI espera que até 2022 a atividade económica mundial "aumente marginalmente", estando a crescer 3,8% nesse ano, um crescimento que se "deverá inteiramente às economias emergentes em desenvolvimento".



Os países emergentes e em vias de desenvolvimento deverão estar a crescer 5% em 2022, ao passo que as economias desenvolvidas deverão estar a progredir 1,7% no mesmo ano, segundo o FMI.



Quanto aos preços, o Fundo antecipa que "em quase todas as economias desenvolvidas as taxas de inflação serão mais altas em 2017 do que em 2016", ficando nos 2% este ano e, relativamente às economias emergentes (excluindo Argentina e Venezuela), o FMI espera que aumente dos 4,4% em 2016 para os 4,7% em 2017.



O FMI considera que os riscos estão inclinados para o lado negativo, "em particular no médio prazo", tendo em conta "a incerteza generalizada em relação às políticas" e alerta para que os riscos para o crescimento de médio prazo "parecem agora mais claramente negativos" também porque as medidas nos Estados Unidos e na China "vão ter de ser revertidas para evitar uma dinâmica orçamental insustentável".



Em concreto, o Fundo identifica potenciais fatores de risco na vertente financeira: a adoção de políticas protecionistas, uma subida mais rápida do que o esperado nas taxas dos Estados Unidos, uma "reversão agressiva" da regulação financeira que pode estimular a tomada excessiva de riscos e "aumentar a probabilidade de crises financeiras futuras", dificuldades financeiras nos países emergentes.



Como fatores não financeiros, o FMI destaca as tensões geopolíticas, a fraca governança, a corrupção, os eventos climáticos extremos e o terrorismo.



c/ Lusa