FMI prevê crescimento do PIB mundial de 3,2% em 2024 e 2025

"Espera-se que o crescimento global permaneça praticamente estável - desacelerando de 3,3% em 2023 para 3,1% em 2029 -- e permanece praticamente inalterado em relação às previsões do World Economic Outlook em abril de 2024 e outubro de 2023", lê-se no documento.

Ainda assim, é de salientar que, com as revisões, as principais economias acabaram por se aproximar "enquanto as forças cíclicas diminuem e o PIB se aproxima do potencial".

"À medida que a inflação diminui, espera-se que as taxas diretoras sigam o exemplo, evitando aumentos indevidos nas taxas de juro reais", indica o FMI, que espera que as taxas de juro "desçam gradualmente em direção aos níveis naturais".

Entre as economias avançadas, a perspetiva também é de estabilidade, com um crescimento de 1,8% nos dois anos, ainda que existam realidades diferentes entre o grupo.

Para os Estados Unidos, por exemplo, o crescimento projetado para 2024 foi revisto em alta para 2,8%, devido a resultados mais fortes no consumo e no investimento não residencial, enquanto em 2025 deve desacelerar para 2,2%, "à medida que a política orçamental for gradualmente mais rigorosa e o arrefecimento do mercado de trabalho abrandar o consumo".

Já para a zona euro, o crescimento foi revisto em baixa para 0,8% este ano e 1,2% no próximo, com o abrandamento em economias como a Alemanha e Itália a pesar no desempenho.

Entre as economias mais desenvolvidas é de destacar também o Japão, onde se prevê que o crescimento desacelere em 2024, refletindo perturbações temporárias na oferta e o desaparecimento de fatores pontuais que impulsionaram a atividade em 2023, como o aumento do turismo.

Já no Reino Unido, "prevê-se que o crescimento tenha acelerado para 1,1% em 2024 e deverá continuar a fazê-lo para 1,5% em 2025, à medida que a queda da inflação e das taxas de juro estimulem a procura interna".

Os mercados emergentes e economias em desenvolvimento, por sua vez, deverão ter um crescimento de 4,2% em 2024 e 2025, uma revisão em alta que reflete melhorias nas perspetivas para a China e Índia.