FMI prevê crescimento do PIB mundial de 3,3% em 2025 e 2026

A projeção para este ano foi ligeiramente revista em alta face aos 3,2% estimados em outubro, enquanto para 2026 se mantém.

"Espera-se que o crescimento global permaneça estável, embora fraco", salienta o FMI, no documento com as previsões económicas, apontando que "com 3,3% em 2025 e 2026, as previsões de crescimento estão abaixo da média histórica (2000-2019) de 3,7%".

A instituição alerta, por outro lado, que esta visão geral "esconde trajetórias divergentes entre as economias e um perfil de crescimento global precário".

Entre as economias avançadas, destaca-se os Estados Unidos, onde se projeta um crescimento de 2,7% em 2025, revisto em alta devido ao mercado de trabalho robusto e à aceleração do investimento.

Já nos mercados emergentes e nas economias em desenvolvimento, espera-se que o desempenho do crescimento em 2025 e 2026 corresponda, em termos gerais, ao de 2024.

O crescimento económico da China também foi ligeiramente revisto em alta em 0,1 pontos percentuais, para 4,6%.