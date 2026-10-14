FMI prevê saldo orçamental nulo em Portugal este ano e em 2027

O FMI divulgou esta terça-feira o World Economic Outlook, onde estimou um crescimento da economia portuguesa de 2,1% este ano e 1,9% no próximo.

Habitualmente, as previsões orçamentais são mais detalhadas no Fiscal Monitor, publicado hoje, mas desta vez a instituição decidiu não incluir o capítulo conjuntural, pelo que apenas estão disponíveis as estimativas na base de dados na página do FMI.

Segundo essa base de dados, o FMI projeta um saldo orçamental de 0,0% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano e no próximo, mantendo inalteradas as estimativas divulgadas em junho no relatório sobre a missão do Artigo IV.

Para os anos seguintes, a instituição antecipa um regresso aos défices, de 0,3% do PIB em 2028, 0,6% em 2029, 0,9% em 2030 e 1,3% em 2031.

Já o Governo também prevê um saldo nulo este ano, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2027 entregue na semana passada no parlamento, enquanto para 2027 aponta para um excedente de 0,1% do PIB.

Quanto às outras instituições que seguem a economia portuguesa, a OCDE também antecipa um saldo nulo este ano, enquanto o Conselho das Finanças Públicas (CFP) acredita num excedente de 0,2%, Bruxelas prevê um défice de 0,1% e o BdP de 0,2%.

Para 2027, com exceção do FMI, todos anteveem um défice: a OCDE de 0,1%, o CFP de 0,2%, Bruxelas de 0,4% e o BdP de 0,5%.

É de ressalvar que as últimas previsões oficiais do BdP para o saldo orçamental são de junho, mas o governador já sinalizou que acredita ser possível alcançar um excedente no próximo ano.