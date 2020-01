Fórum organizado pelas agências EFE e Lusa em Madrid debate coesão europeia

O evento "Histórias Ibéricas de coesão - 30 anos de programas Interreg na Europa", promovido pelas agências noticiosas portuguesa e espanhola, terá lugar na quinta-feira às 12:00 na sede central da agência EFE, na capital espanhola.

Segundo a agência EFE, a comissária europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, será uma das oradoras no fórum, que conta também com responsáveis da política de coesão de Bruxelas, Madrid e Lisboa, assim como com diretores da Lusa e da EFE.

O presidente da agência espanhola, Fernando Garea, fará a abertura do evento.

O fórum, apoiado pela Direção-Geral de Política Regional (DGRegio) da Comissão Europeia, abordará o presente e as perspetivas futuras dos programas Interreg, fundos regionais e coesão europeia, estando prevista a apresentação de quatro projetos hispano-lusos apoiados pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP).

Os projetos vão desde a criação do Centro Ibérico para a Investigação e Combate aos Incêndios à elaboração de uma rede de paisagens rurais na fronteira do rio Douro, passando pelo apoio ao empreendedorismo e inovação de microempresas agroalimentares, ou iniciativas na área do envelhecimento ativo.

Entre os oradores figuram, entre outros, o chefe-adjunto da unidade de Portugal e Espanha da DGRegio, Vicente Rodríguez, a diretora-geral de Fundos Europeus do Ministério das Finanças, Mercedes Caballero, o coordenador nacional do POCTEP, João Bule, e a diretora da Secretaria Conjunta do POCTEP, Elena de Miguel.

Os programas europeus desenvolvidos ao abrigo do Interreg são centrados na coesão territorial europeia e dividem-se em três grandes grupos: cooperação transfronteiriça, transnacional e inter-regional.

No quadro de apoio financeiro atual 2014-2020 estão operacionais 79 de projetos neste âmbito, na União Europeia (UE).

A maior parte refere-se aos transfronteiriços (60), como o POCTEP, um exemplo de coesão europeia entre os países da península Ibérica dos dois lados da fronteira, a maior e mais antiga da UE.

Desde março passado, a Lusa e a EFE, ao abrigo de uma aliança pioneira, têm desenvolvido um conjunto de trabalhos jornalísticos sobre esses projetos de cooperação europeia, que vão desde grandes infraestruturas a pequenas iniciativas, mas todos com o denominador comum de terem criado um impacto positivo na vida das pessoas.

Estas notícias e reportagens multimédia, sob o tema "Histórias Ibéricas", centram-se em retratar e informar a opinião pública dos diversos projetos disseminados de um e do outro lado dos 1.234 quilómetros de fronteira.

O programa Interreg Espanha-Portugal geriu mais de 400 milhões de euros no programa atual 2014-2020.

Entre 1986, data de entrada de Espanha e Portugal na UE, até 2020, terá investido 190 milhões e 100 milhões de euros de fundos europeus, respetivamente, nos dois países.