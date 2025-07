Fórum para a Competitividade estima PIB "longe de atingir 2%" este ano

Em comunicado, o Fórum para a Competitividade deu nota da estimativa de que, no segundo trimestre, o PIB em cadeia tenha passado de uma queda de 0,5% para uma recuperação entre 0,2% e 0,5%, o que corresponde a uma variação homóloga entre 1,4% e 1,7%.

No mês passado, este fórum estimava um crescimento da economia para este ano "em valores inferiores a 2%".

A entidade apontou que o indicador diário de atividade, calculado pelo Banco de Portugal, abrandou no trimestre e assumiu valores negativos em todos os meses do segundo trimestre.

No entanto, o indicador coincidente, também estimado pelo banco central, apresentou valores de 1,6% em abril e maio, apenas ligeiramente abaixo dos 1,7% registados no primeiro trimestre.

Já o clima económico, avaliado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), também abrandou no primeiro trimestre, bastante menos do que o PIB, mas melhorou marginalmente no segundo trimestre.

"Estamos, assim, perante uma disparidade significativa nos indicadores sobre o trimestre que findou, dificultando as estimativas", salientou o Fórum.

Nos últimos meses, as duas principais razões para a deterioração das perspetivas internacionais eram as tarifas e a sua incerteza.

Nas últimas semanas, os riscos aumentaram, com o alastrar do conflito no Médio Oriente ao Irão e com o envolvimento direto, ainda que limitado, dos Estados Unidos (EUA), realçou a entidade.

O Fórum para a Competitividade referiu ainda que, na zona euro, a revisão em baixa das previsões de inflação pelo Banco Central Europeu (BCE) poderia criar margem para mais descidas mais cedo, mas os mercados já só esperam um corte de taxas e apenas em dezembro.