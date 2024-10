Foxconn está a construir maior fábrica do mundo para `superchips` da Nvidia

"Acho que não posso dizer agora onde, mas é a maior do planeta", disse Benjamin Ting, vice-presidente da Foxconn para o grupo empresarial de soluções de nuvem empresarial, na abertura do Hon Hai Tech Day 2024, a conferência tecnológica anual da Foxconn.

Os `chips` GB200 da Nvidia, que presumivelmente começarão a ser vendidos ainda este ano, fazem parte da família Blackwell, a nova geração de processadores de inteligência artificial (IA) que catapultaram o valor de mercado da tecnológica dos Estados Unidos nos últimos meses.

"A procura [pela plataforma Blackwell] é enorme", afirmou Benjamin Ting.

A capitalização de mercado da Nvidia sofreu um grande revés em agosto, quando o órgão de comunicação tecnológico The Information afirmou que o lançamento de servidores com `chips` GB200 seria adiado por três meses ou mais devido a falhas de conceção inesperadas.

Na última conferência de investidores da Foxconn, o porta-voz da empresa, James Wu, assegurou que não havia atrasos nos envios de servidores e que o trabalho com o seu parceiro norte-americano continuaria dentro do prazo no quarto trimestre.

"A Foxconn será, sem dúvida, o primeiro fornecedor de servidores GB200 do mundo", afirmou Wu, no dia 14 de agosto, acrescentando que os fornecimentos de servidores GB200 aumentarão no primeiro trimestre do próximo ano e continuarão a crescer trimestre após trimestre.

A empresa taiwanesa beneficiou fortemente do desenvolvimento global da inteligência artificial: as suas receitas nos primeiros nove meses do ano totalizaram 4,72 biliões de dólares taiwaneses (133,673 milhões de euros), um aumento de 9,73% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em março, o presidente e CEO da Foxconn, Young Liu, previu que a empresa aumentará este ano as suas receitas em 40% no segmento de servidores baseados em IA, o que o levou a rever em alta as suas perspetivas de crescimento para 2024.

Fundada em 1974, a Foxconn é o maior fabricante mundial de produtos eletrónicos por contrato, com fábricas e centros de investigação na China, Índia, Japão, Vietname e Estados Unidos, entre outros países.

O valor de mercado da Foxconn subiu 78,71% este ano, para 84,41 mil milhões de dólares (cerca de 76,848 mil milhões de euros).