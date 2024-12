Francesa Sanofi anuncia investimento de 1.000 ME para produzir insulina na China

"Este é outro marco importante no desenvolvimento da Sanofi na China, demonstrando o compromisso e confiança em aprofundar o desenvolvimento a longo prazo" no país asiático, disse a empresa, num comunicado publicado na conta oficial na rede social WeChat, o equivalente local do WhatsApp.

A nova fábrica vai ser a quarta base de produção e fornecimento da empresa na China e a segunda localizada na capital do país.

"A Sanofi está firmemente otimista quanto ao desenvolvimento a longo prazo do mercado chinês", declarou o presidente do grupo, Frédéric Oudéa, que apelou a maior colaboração com os membros da cadeia industrial chinesa e ao apoio ao "desenvolvimento de alto nível" do setor farmacêutico local.

O anúncio foi feito no mesmo dia em que Oudéa, de visita a Pequim, se encontrou com o ministro do Comércio chinês, Wang Wentao.

De acordo com um comunicado do Ministério, o empresário francês manifestou apreço pela abertura do setor médico chinês ao investimento estrangeiro e disse esperar novos investimentos no país.

Wang, que lembrou comemorar-se este ano o 60.º aniversário do estabelecimento de relações entre Pequim e Paris, afirmou que os laços económicos e comerciais bilaterais "continuaram a expandir-se" e descreveu as perspetivas de cooperação como "amplas".