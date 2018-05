Franceses investem em projeto de moradias ecológicas em Idanha-a-Nova

Lusa24 Mai, 2018, 16:34 | Economia

"O projeto já arrancou. Neste momento, estão a ser feitas as infraestruturas básicas num terreno de 238 hectares, na Herdade do Carvalhal, próximo de Monsanto", afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto.

O projeto "Monsanto Verde", que foi recentemente apresentado no Salão do Imobiliário e do Turismo Português em Paris, onde o município de Idanha-a-Nova marcou presença, inclui a construção de 40 casas bioclimáticas, cujos lotes terão uma área mínima de três hectares cada.

O autarca realça a importância deste investimento para Idanha-a-Nova e sublinha que a escolha dos investidores recaiu neste concelho do distrito de Castelo Branco devido à estratégia e à aposta que o município tem feito na economia verde.

"A nossa estratégia foi fundamental para a decisão dos investidores em optarem por Idanha-a-Nova. Além disso, o posicionamento da vila em relação a Lisboa, Porto e Madrid, também pesou na decisão", disse.

Armindo Jacinto sublinhou ainda que Idanha-a-Nova é o primeiro município português a integrar a Rede Internacional Bio Regiões e o projeto está situado em pleno Geopark Naturtejo da UNESCO.

O "Monsanto Verde" visa integrar todas as componentes do desenvolvimento sustentável, nomeadamente a economia colaborativa, funcional, social, circular e ecológica.

O objetivo passa por criar um espaço social, ecológico e economicamente responsável que se venha a assumir como o empreendimento de desenvolvimento sustentável mais completo até hoje em Portugal.

As casas vão ser construídas com base numa arquitetura moderna, utilizando materiais tradicionais da região, como a madeira e as pedras.

Vão ser equipadas com as mais recentes tecnologias para a geração e armazenamento de energias renováveis, condicionamento de ar natural e reciclagem de resíduos e efluentes, combinando o antigo `know-how` com as mais recentes tecnologias digitais.