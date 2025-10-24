Em direto
Frente Comum cumpre "grande greve" da Função Pública contra políticas do Governo
pulse-iconDireto

Frente Comum cumpre "grande greve" da Função Pública contra políticas do Governo

Carlos Santos Neves - RTP

Esta sexta-feira é dia de greve da Função Pública, uma jornada de luta convocada pela Frente Comum de sindicatos afetos à CGTP. Atualizamos aqui, ao minuto, todas as informações sobre o impacto da paralisação de 24 horas.

Emissão da RTP Notícias_

Manuel de Almeida - Lusa

Mais atualizações Voltar ao topo
Momento-Chave
RTP

Frente Comum defende "reversão do caminho de empobrecimento"

Em entrevista à edição desta sexta-feira do Bom Dia Portugal, o coordenador da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, que convocou a greve de 24 horas dos trabalhadores do Estado, lembrou que estes profissionais "perderam mais de 20 por cento do poder de compra nas últimas duas décadas".

VER MAIS
"Aquilo que exigimos é um sinal de alteração destas políticas. Temos uma proposta de 15 por cento de aumento, que não recupera totalmente a perda de poder de compra acumulada, com um mínimo de 150 euros por trabalhador", acentuou Sebastião Santana.

"Há dinheiro no Orçamento para isto, está é nas rubricas erradas, nomeadamente nas rubricas que atribuem aos grandes grupos económicos benefícios fiscais na ordem de 1,7 mil milhões de euros", prosseguiu.

"Este Orçamento deixa muito clara a opção política do Governo pelo grande capital em detrimento do trabalho", afirmou ainda o dirigente sindical, para dar como exemplo "o caso concreto da diferença entre a redução do IRS e a do IRC".
PUB
Momento-Chave
Ponto de situação
RTP

Greve da Administração Pública em curso desde as 0h00

VER MAIS
Os sectores que podem ser mais afetados pela greve convocada pela Frente Comum são a Saúde, a Educação, as repartições públicas e os tribunais. A paralisação, de alcance nacional e de 24 horas, teve início às 0h00 desta sexta-feira.Em causa está a valorização das carreiras e a reposição do vínculo público. Mas a Frente Comum reivinfica igualmente aumentos salariais, acusando o Governo de Luís Montenegro de degradar as condições de trabalho e de desinvestir nos serviços públicos.

Ouvida pela Antena 1, a Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública manifestou a expectativa de uma grande adesão.

O dirigente sindical Sebastião Santana voltou a sustentar que a proposta de Orçamento do Estado para 2026 tem margem para aumentos de salários.

Durante a madrugada, o secretário-geral da CGTP avançou, por sua vez, com um primeiro balanço da adesão à greve de 24 horas.

Segundo Tiago Oliveira, os números deixam patente a insatisfação dos trabalhadores da Administração Pública.

A Intersindical reprova o Executivo de PSD e CDS-PP por ter submetido a proposta de Orçamento à Assembleia da República sem auscultar as estruturas representativas dos profissionais.

Tiago Oliveira advertira já na passada terça-feira, em declarações à agência Lusa, que, caso o Governo mantivesse "em cima da mesa" o pacote de alterações à legislação laboral, a luta poderia desembocar na marcação de uma greve geral.

É então esperada a adesão de professores, educadores e auxiliares dos estabelecimentos de ensino públicos, médicos, enfermeiros e auxiliares das diferentes unidades do Serviço Nacional de Saúde, trabalhadores dos transportes públicos, inspetores e funcionários das Finanças e funcionários judiciais, entre outros profissionais.
Médicos, enfermeiros e docentes

Recorde-se que também a Federação Nacional dos Médicos convocou uma greve para esta sexta-feira, ação que decorre a par da paralisação da Administração Pública.

"Uma vez que está a haver uma recusa da ministra da Saúde em negociar verdadeiramente a carreira médica e, acima de tudo, por ter apresentado decisões que põem em risco a população, estamos a anunciar a greve de médicos para o dia 24 de outubro em todo o país", argumentou nos últimos dias a dirigente da FNAM Joana Bordalo e Sá, na sequência de reunião com a ministra Ana Paula Martins.

Por seu turno, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses justifica a adesão à greve, em todos os turnos, com a luta "por um acordo coletivo de trabalho que não represente um retrocesso" e "por um Serviço Nacional de Saúde que mantenha todas as suas portas abertas".

Em comunicado, professores, educadores e investigadores anunciaram a adesão à greve, também convocada pela Fenprof, "por melhores condições salariais e profissionais" e "pela valorização da escola pública e da ciência".

c/ Lusa
PUB
Momento-Chave
Lusa

Greve afetou recolha do lixo em vários concelhos ao início da noite

A greve da administração pública, que hoje se cumpre, afetou ao início da noite de quarta-feira a a recolha do lixo em vários concelhos do país, levando a encerramentos de serviços em Loures, Moita, Palmela e Seixal, segundo o sindicato.

VER MAIS

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (STAL) adianta hoje em comunicado, que no município da Amadora a adesão à greve contra as políticas do Governo era de 90%, no Barreiro 71%, em Évora 80% e em Vila Franca de Xira 95%.

"Igualmente em Almada, Funchal, Lisboa e Sintra a greve registou uma adesão muito significativa, tendo a recolha de resíduos e os serviços de higiene urbana ficado seriamente afetados", refere o STAL.

Para o sindicato, as primeiras horas desta greve ficaram marcadas "pela forte adesão na Administração Local, particularmente nos setores da recolha de resíduos e higiene urbana".

O Sindicato prevê uma elevada adesão na generalidade das autarquias, escolas e empresas municipais ao longo do dia de hoje.

"Os dados conhecidos até ao momento refletem o profundo descontentamento dos trabalhadores da Administração Local e do setor das empresas, e são um sinal claro de que subscrevem as razões que levaram à convocação desta greve", refere o STAL.

Em causa nesta greve est, para este sindicato, a "política de empobrecimento prosseguida pelo governo PSD-CDS - que conta com o apoio do Chega e da Iniciativa Liberal, e a conivência e/ou apoio do PS -; a desvalorização profissional; o "assalto" aos direitos, de que o `Pacote Laboral` é exemplo lapidar; o desinvestimento dos Serviços Públicos e das Funções Sociais do Estado".

A Frente Comum (que o STAL integra) cumpre hoje, desde as 00:00, uma "grande greve" da Administração Pública contra o Governo, que acusa de degradar as condições de trabalho e de desinvestir nos serviços públicos.

Espera-se a adesão de professores, educadores e auxiliares das escolas, médicos, enfermeiros e auxiliares dos serviços de saúde, trabalhadores dos transportes públicos, inspetores e funcionários do Fisco, funcionários judiciais, entre outros.

O aumento dos salários, a valorização das carreiras, a reposição do vínculo público e a defesa dos serviços públicos são também motivos para a convocação da paralisação que abrange todos os trabalhadores do Estado.

A Frente Comum representa 29 sindicatos de todos os setores da administração pública.

PUB
Momento-Chave
Joana Raposo Santos - RTP

"O último patamar de luta". Já começou a "grande greve" da função pública

Foto: Filipe Silva - RTP

A Frente Comum iniciou às 0h00 desta sexta-feira uma "grande greve" da Administração Pública contra o Governo, acusando-o de degradar as condições de trabalho e desinvestir nos serviços públicos. A RTP falou com Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP-IN, para quem este "último patamar de luta" deve ser visto pelo Executivo como o momento de "dar uma resposta efetiva".

VER MAIS
Ao longo de 24 horas espera-se a adesão de professores, educadores e auxiliares das escolas, médicos, enfermeiros e auxiliares dos serviços de saúde, trabalhadores dos transportes públicos, inspetores e funcionários do Fisco, funcionários judiciais, entre outros.

O aumento dos salários, a valorização das carreiras, a reposição do vínculo público e a defesa dos serviços públicos são também motivos para a convocação da paralisação que abrange todos os trabalhadores do Estado.

O secretário-geral da CGTP-IN juntou-se aos trabalhadores da saúde às 00h00 no Hospital de São José, em Lisboa, e fará o mesmo às 12h00 no Hospital de São João, no Porto.

“Estão a ser lançados os primeiros dados. Fruto das trocas de turnos, já há hospitais onde essa greve se está a fazer sentir. Aqui no [hospital] de São José já temos números de 75 por cento. No São João, no Porto, 75 por cento”, disse Tiago Oliveira à RTP.

Segundo este responsável sindical, o Hospital D. Estefânia e o Hospital de Lamego contam já com uma adesão de 100 por cento.

“São números que revelam, de facto, insatisfação que existe no seio dos trabalhadores da Administração Pública”, assim como “a necessidade de respostas deste Governo perante todos os anos de esquecimento destes trabalhadores”, frisou Tiago Oliveira.

“Partindo do princípio que a greve é o último patamar de luta, o Governo tem de olhar para esta adesão, para esta dimensão, para estes problemas e dar uma resposta efetiva”, em vez de “continuar a empurrar os problemas para a frente”, como tem acontecido “durante décadas”, acrescentou.

Também a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) convocou uma paralisação para esta sexta-feira, que coincide com a da Função Pública, por considerar que a tutela está a recusar negociar a carreira médica.

"Uma vez que está a haver uma recusa da ministra da Saúde em negociar verdadeiramente a carreira médica e, acima de tudo, por ter apresentado decisões que põem em risco a população, estamos a anunciar a greve de médicos para o dia 24 de outubro em todo o país", disse à agência Lusa a presidente da Fnam, Joana Bordalo e Sá, depois de uma reunião com a ministra Ana Paula Martins. A Frente Comum representa 29 sindicatos de todos os setores da Administração Pública.

Em comunicado, os professores, educadores e investigadores anunciaram que vão aderir à greve - convocada também pela FENPROF -, declarando a sua adesão à luta "por melhores condições salariais e profissionais", assim como "pela valorização da escola pública e da ciência".

Na conferência de imprensa de terça-feira, o dirigente sindical Sebastião Santana afirmou que os trabalhadores não podem aceitar um Orçamento do Estado de degradação das condições de trabalho e desinvestimento nos serviços públicos.

"São 760 mil pessoas [que são] trabalhadores da Administração Pública, têm um peso muito grande na sociedade portuguesa. Se o Governo não tem isto em atenção trata-se de uma miopia muito grave", disse.

O Governo entregou a 9 de outubro a proposta do Orçamento do Estado para 2026 na Assembleia da República, mantendo a previsão inicial de aumentos salariais para a função pública prevista no acordo plurianual assinado em novembro de 2024 com a Fesap e a Frente Sindical.

Para 2026, o aumento previsto é de 56,58 euros ou 2,15 por cento, passando para 60,52 euros em 2027 e 2028, com extensão até 2029. A base remuneratória da Administração Pública, atualmente de 878,41 euros, passará para 934,99 euros em 2026, incluindo progressões, promoções e acordos salariais, num total estimado de 1.248 milhões de euros em despesas com pessoal.

c/ Lusa
PUB