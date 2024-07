Frente Comum exige cumprimento da decisão dos tribunais sobre reinscrição na CGA

Na origem do comunicado da Frente Comum (afeta à CGTP) está o decreto interpretativo, aprovado pelo Conselho de Ministros da semana passada, que, baseando-se em acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (STA), garante o direito de reinscrição na CGA aos funcionários públicos que mudaram de serviço após 2006, mas que não interromperam o vínculo.

Segundo a Frente Comum, entre janeiro de 2022 e abril de 2024 avançaram para tribunal pelo menos 460 ações judiciais com 741 trabalhadores como autores, dos quais estão em curso 264 processos, respeitantes a 474 trabalhadores que "exigem o cumprimento da lei e a sua reinscrição".

Os restantes 196 processos (que abrangem 267 trabalhadores) já transitaram em julgado, diz ainda a estrutura sindical liderada por Sebastião Santana, "obrigando à reinscrição dos trabalhadores" na CGA.

"Diariamente entram novas ações de trabalhadores, a maioria intentadas através dos seus sindicatos e continuam a ser proferidas decisões, incluindo nos superiores que dão total razão à exigência de cumprimentos do direito à reinscrição na CGA", lê-se no comunicado em que a Frente Comum acusa o governo anterior (que suspendeu o processos de reinscrição) e o atual de manterem a "ilegalidade da não reinscrição dos trabalhadores que a ela têm direito".

Exigindo o cumprimento "imediato da lei e das decisões judiciais", a Frente Comum diz ainda rejeitar "quaisquer soluções que violem os direitos consagrados e o direito à negociação coletiva".

O Conselho de Ministros da semana passada aprovou um decreto que, referiu na ocasião o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, garante o direito dos trabalhadores, "clarificando que esse direito à reinscrição na Caixa Geral de Aposentações existe para aqueles que tiveram uma continuidade material nos seus vínculos".

Assim, detalhou o ministro, o direito ao reingresso "em linha com o que disse o Supremo Tribunal Administrativo, existe para quem tenha estado em continuidade material na função pública", pelo que "fazia sentido acautelar" o caso daquelas pessoas que "efetivamente nunca quiseram sair da função pública", mas que após 2006 podem ter trocado de entidade para a qual trabalhavam (de uma universidade para outra, por exemplo), mas "sem nunca ter havido interrupção" do vínculo que as ligava à função pública.

"Outras situações [em que haja descontinuidade temporal do vínculo] não estão incluídas na garantia", disse o ministro.

As inscrições na CGA foram encerradas em 31 de dezembro de 2005, passando os funcionários públicos a ser inscritos na Segurança Social. Entre um e outro regime há algumas diferenças, desde logo no pagamento das baixas por doença.