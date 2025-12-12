Função Pública. Greves de sindicatos independentes afetam escolas e hospitais

A RTP esteve também junto a uma escola de Viana do Castelo onde os alunos foram para casa depois de se depararem com as instalações encerradas devido à greve, cenário que se repete um pouco por todo o país.

SITOPAS fala em adesão de 75% na Educação

À agência Lusa, uma fonte sindical falou numa adesão de 75 por cento na Educação e 90 por cento nas cantinas das universidades e politécnicos pelas 9h00 desta sexta-feira.



"Ainda é cedo para dados mais concretos, mas neste momento estamos com 75 por cento na Educação, com muitas escolas encerradas, 90 por cento das cantinas das universidades e politécnicos estão fechadas e na área da Saúde ainda não temos números, mas também está a ser afetada", afirmou Jaime Santos, presidente do Sindicato Independente dos Trabalhadores dos Organismos Públicos e Apoio Social (SITOPAS).



De acordo com o sindicalista, nos serviços municipalizados, mais concretamente na recolha do lixo, a indicação é que esta só era feita na segunda-feira.



O SITOPAS convocou dois dias de greve, na quinta e sexta-feira, contra as propostas do pacote laboral apresentado pelo Governo, que dizem ser um "desrespeito para com os trabalhadores".







Escolas e hospitais estão a sentir esta sexta-feira os efeitos das várias paralisações marcadas por sindicatos independentes da Função Pública contra o pacote laboral do Governo. Já na quinta-feira estes setores sofreram os constrangimentos da greve geral.Entre as entidades sindicais que convocaram greve estão o Sindicato Independente dos Trabalhadores de Organismos Públicos, assim como sindicatos de enfermeiros e de técnicos de diagnóstico., esperando-se uma adesão semelhante à de ontem, de acordo com o Sindicato Democrático dos Enfermeiros.Apesar de esta manhã ser difícil prever os níveis de adesão para o dia, Tiago Ramos, desse sindicato, indicou que ontem os profissionais deste setor “aderiram em massa”.“Ontem foi uma adesão enorme.”, indicou o representante à RTP Notícias.“Esta greve é sobretudo um manifesto de descontentamento dos enfermeiros. As negociações de acordo coletivo de trabalho parece que estão congeladas (…), há uma desmotivação enorme nos colegas, há falta de enfermeiros nos serviços”, enumerou.