Função Pública. Sindicatos insistem em atualizações salariais acima da inflação

No debate parlamentar de quarta-feira,"Porque verificamos que há uma alteração dos pressupostos com base nos quais foram assinados os acordos com a Função Pública, [estamos disponíveis] para falar com os sindicatos em matéria de rendimento dos trabalhadores da Função Pública", afirmou António Costa no debate sobre política geral, em resposta à bancada do PCP.

O governante assinalou que, no momento da assinatura dos acordos sobre os salários dos trabalhadores do Estado, estimava-se uma inflação de 7,4 por cento em 2022.

"Sabemos que a inflação final de 2022 foi de 7,8 por cento e, portanto,, tendo em conta aquilo que é a alteração no que diz respeito aos salários", insistiu Costa.O chefe do Executivo adiantou ainda que, tendo em conta a escalada dos preços. Processo que deverá estar concluído "na próxima semana"."Aguardamos que, no final desta semana, seja confirmado aquilo que é o resultado da execução orçamental do ano passado para podermos adotar dois tipos de medidas", rematou.