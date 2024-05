Fundador do Fórum de Davos vai deixar a liderança do evento

Schwab, de 86 anos, vai deixar "em breve" as funções de "presidente executivo" passando a "presidente do Conselho de Administração", segundo um comunicado. A mudança deve ter lugar antes da próxima edição do Fórum, prevista para janeiro de 2025.

A saída de Schwab da liderança executiva, após mais de 40 anos, constitui um ponto culminante na longa transição do Fórum iniciada em 2015 e que vai passar de "uma organização gerida por fundadores para uma organização com um presidente e um Conselho de Administração que assumem inteira responsabilidade executiva", afirmou a organização.

O estatuto do Fórum, com sede em Genebra e 800 funcionários em todo o mundo, vai evoluir de simples "plataforma de reunião" para "principal instituição mundial de cooperação público-privado", acrescentou.

Não foi dada qualquer informação sobre o nome do sucessor de Schwab, que tem atualmente como `número dois` Borge Brende, de 58 anos, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros norueguês.

Ao longo dos anos, o Fórum de Davos foi atraindo a elite económica e política mundial para os debates que decorrem nos Alpes Suíços. Depois começaram a ser criados encontros regionais.

No mês passado, foi organizada uma reunião em Riade, em plena guerra entre Israel e o movimento palestiniano Hamas, encontro que contou com a participação do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e do presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, entre outros.