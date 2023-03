Fundão quer atrair investimento para mercado de arrendamento e parque público

"O Fundão é também um território onde há oportunidades para os investidores e promotores imobiliários", afirmou o chefe de divisão de inovação, investimento e planeamento da Câmara Municipal do Fundão, Ricardo Gonçalves.

A edição deste ano do evento imobiliário internacional MIPIM, que arrancou na terça-feira e termina hoje em Cannes (França), reuniu mais de 23 mil participantes.

Em declarações aos jornalistas, Ricardo Gonçalves esclareceu que a presença do município no evento visou a angariação de investimento para um território que está a atrair quem procura "um novo estilo de vida, novas oportunidades e um sítio onde é possível conciliar a vida pessoal com a vida profissional".

"Esta é uma oportunidade que temos de saber explorar", referiu o responsável, adiantando que também a transição digital é "uma oportunidade única" para municípios como o Fundão.

"Hoje, há muitas pessoas que podem escolher o sítio onde querem viver em função do estilo de vida que querem ter e, portanto, o Fundão pode ser um destino para muitas pessoas", acrescentou, dizendo que, atualmente, o Fundão "é casa de cidadãos de mais de 70 nacionalidades diferentes".

Apesar de este ser um evento internacional, o foco do município foi a comunidade portuguesa e a procura de investimento na área da habitação, através da "revitalização" da zona antiga da cidade para o mercado de arrendamento.

"Temos um grande desafio que é conseguir dar resposta às pessoas que procuram casas no Fundão para arrendar", referiu Ricardo Gonçalves.

A par do mercado de arrendamento, outra das prioridades do município foi atrair investimento para o reforço do parque habitacional público, para o qual, fruto do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), foram aprovados mais de 50 milhões de euros para executar nos próximos três anos.

"O município do Fundão, em três medidas diferentes [do PRR], já tem mais de 50 milhões de euros aprovados para executar nos próximos três anos. Vamos também precisar, porque em breve tudo isto estará no mercado em processos concursais, de chamar à atenção de agentes do setor imobiliário para que depois nos ajudem a executar tudo isto com a qualidade que estes novos públicos que chegam à região procuram", detalhou.

Este é o segundo ano consecutivo em que o município do Fundão participa no MIPIM. Em 2022, a presença da autarquia no evento permitiu a reabilitação de quatro imóveis na zona antiga da cidade, dois dos quais já estão reabilitados e os restantes em fase de projeto.

"Sabemos, obviamente, que para as entidades que conhecemos aqui ainda é um teste, olharam para o Fundão como um piloto e foram testar para ver se é mesmo assim e se tem a procura que estamos a anunciar. Este ano voltamos para reforçar essa confiança junto de potenciais investidores de que vale a pena olhar para sítios como o Fundão", acrescentou.

Segundo o representante do MIPIM em Portugal, Rui Coelho, nesta edição do evento participaram mais de 1.000 entidades da Península Ibérica, sendo que, destas, mais de 350 são portuguesas.