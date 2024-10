Fundo de Resolução e o Novo Banco já chegaram a acordo

Segundo o jornal online "Eco", o desenho do acordo já foi enviado para o Ministério das Finanças para ter o aval de Joaquim Miranda Sarmento.



Por regra, este mecanismo estaria disponível até ao final do próximo ano.

O fim antecipado deste mecanismo do Fundo de Resolução desbloqueia o pagamento de dividendos aos acionistas e permite a venda do banco por parte do fundo norte-americano.



O mecanismo de capital contingente serviu como uma espécie de garantia do Estado para ativos tóxicos herdados do BES.



No total, o Novo Banco recebeu cerca de três mil milhões de euros deste mecanismo.



A RTP contactou Banco de Portugal, responsável pelo Fundo de Resolução, e o Ministério das Finanças mas não obteve qualquer resposta.