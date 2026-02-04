Fundos do PRR. Ministério Público aponta falhas de fiscalização e controlo de corrupção e fraude

Foto: Pedro A. Pina - RTP

São muitos os milhões de euros de fundos do Plano de Recuperação e Resiliência que o país está a receber para financiar reformas e projetos. Mas há riscos de fraude e corrupção. O alerta consta num relatório do Ministério Público. Em causa estão, segundo o relatório, falhas no sistema de fiscalização e controlo. A auditoria é noticiada pelo Jornal de Notícias.





"Não há garantia de que todas as situações detetadas que possam consubstanciar uma irregularidade ou fraude (...) sejam sujeitas a tratamento adequado e encaminhadas às entidades competentes", indica o relatório do Ministério Público.



O Ministério Público critica a forma de funcionamento da estrutura de missão Recuperar Portugal, designada pelo Governo para a gestão e monitorização do PRR: "Inexistem evidências suficientes quanto ao efetivo funcionamento do SCI, sistema de controlo interno do PRR".



O Ministério Público fala mesmo em pedidos de pagamento que estão a avançar "sem suporte de auditorias" que garantam que os sistemas e procedimentos implementados estão a funcionar.



Foram ainda encontradas insuficiências no controlo do duplo financiamento no sexto pedido de pagamento a Bruxelas.



