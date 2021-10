Fundos europeus. Marcelo exige empenhamento coletivo

O Presidente avisou que os próximos anos vão ser de grande trabalho na execução dos fundos europeus. Marcelo Rebelo de Sousa disse que a haver eleições fora do calendário seria um mau sinal e que a recuperação do país tem de ser uma luta nacional. O Bloco de Esquerda já entregou os nove pontos pedidos pelo governo para as negociações do Orçamento.