Furtados 215 capões de quinta da Associação de Criadores de Capão de Freamunde

Em declarações à Lusa, o vice-presidente da associação, João Paulo Carvalho, referiu que os capões - frangos provenientes das estirpes de crescimento lento castrados antes de atingirem a maturidade sexual - estavam numa quinta com quatro mil metros quadrados que está vedada e tem portões, mas não tem alarmes, nem videovigilância.

Os capões estavam em cinco galinheiros diferentes vedados com redes que foram cortadas, contou.

"Não é fácil levar 215 capões vivos, portanto, foi um assalto muito bem pensado", considerou.

Além dos capões, os assaltantes furtaram uma máquina nova de depenar capões que estava numa sala de abate que ainda não está em funcionamento, ressalvou.

João Paulo Carvalho explicou que quem deu conta do assalto foi o criador que todas as manhãs, pelas 07:30 ou 08:00, vai à quinta soltar os animais para andarem ao ar livre.

São cerca de 20 mil euros os prejuízos causados por este assalto, assinalou, acrescentando que cada capão vivo custa cerca de 80 euros.

O vice-presidente da associação contou ainda que, para criar um capão, são necessários cerca de nove a 10 meses e tem regras específicas de alimentação e maneio.

Na sequência do assalto, haverá menos 215 capões na XVII Semana Gastronómica do Capão à Freamunde que decorre de 01 a 13 de dezembro em Paços de Ferreira, no distrito do Porto, mas a sua realização não está em causa, sublinhou.

"Os eventos não estão em risco, mas vão ter que ser mais controlados", ressalvou.

João Paulo Carvalho adiantou ainda que a GNR foi chamada ao local para recolher eventuais impressões digitais.

O Capão de Freamunde tem penugem vermelha, peito largo com grande abundância de massa muscular e não tem crista, nem barbilhões.

Em carcaça tem cor amarelada, aspecto macio, pele fina, lisa, hidratada e com poros pouco marcados.

Na sua página oficial de Facebook, a Associação de Criadores de Capão de Freamunde lançou um apelo, acompanhado de uma fotografia, pedindo a todos que avistarem algum animal que contactem a GNR Freamunde ou o vice-presidente da Associação de Criadores de Capão.