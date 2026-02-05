Futura CEO do Santander Totta rejeita "nesta altura avançar para aquisições"

"O nosso foco tem sido crescimento orgânico e com a escala que temos não estou a ver que faça sentido nesta altura avançar para aquisições", disse Isabel Guerreiro, atual vice-presidente do Santander Totta e que a semana passada foi anunciada como futura presidente executiva (CEO).

O Santander Totta divulgou hoje que teve lucros de 963,8 milhões de euros em 2025, mais 0,5% do que em 2024.

O banco português pertence ao grupo espanhol Santander (em 2025 registou um lucro recorde de 14.101 milhões de euros), que tem vindo a fazer várias aquisições. Esta semana acordou a compra do banco norte-americano Webster Bank por 12,2 mil milhões de dólares (10,323 milhões de euros).

Ainda sobre aquisições no setor bancário português, também esta semana o presidente do BPI foi questionado se o banco estaria interessado na compra do banco CTT.

João Pedro Oliveira e Costa negou o interesse mas acrescentou que se o BPI estivesse interessado também não o diria em público.

A última grande aquisição na banca em Portugal foi no ano passado o acordo para a compra do Novo Banco pelo grupo francês BPCE, num negócio avaliado em 6.400 milhões de euros e que se concretizará este ano.