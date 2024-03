G20 cresce 3,2% em 2023 apesar de abrandamento na Europa

Num comunicado hoje divulgado, a Organização parta a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) precisa que este facto contrasta com um abrandamento na OCDE, uma vez que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) caiu para 1,7% em 2023, contra 2,9% em 2022.

Quatro países do G20 registaram um crescimento do PIB mais elevado em 2023 do que em 2022, refere a organização, que adianta que na Índia, o crescimento acelerou para 7,7%, em comparação com 6,5% em 2022 - a maior taxa de crescimento anual entre os países do G20 para os quais existem dados disponíveis.

O crescimento da Índia em 2023 foi impulsionado principalmente por um aumento de 8,5% no investimento.

O crescimento na China registou um aumento para 5,2% em 2023, contra 3,0% em 2022 e a OCDE sublinha que o crescimento anual também aumentou nos Estados Unidos e no Japão.

Em 2023, o PIB registou uma contração apenas na Arábia Saudita (-0,8%) e na Alemanha (-0,3%), enquanto o crescimento enfraqueceu, mas permaneceu positivo nos restantes 11 países do G20 para os quais existem dados disponíveis.

Em termos trimestrais, a OCDE afirma que o PIB no G20 cresceu em cadeia 0,7% no quarto trimestre, de acordo com estimativas provisórias, ligeiramente abaixo de 0,8% no trimestre anterior.

Contudo a organização sublinha que o desempenho económico dos países do G20 também foi misto no quarto trimestre de 2023.

O crescimento do PIB enfraqueceu na China (para 1,0% no quarto trimestre, contra 1,5% no terceiro trimestre) e nos Estados Unidos (para 0,8%, contra 1,2%).

No México, o crescimento do PIB caiu de 1,1% no terceiro trimestre de 2023 para 0,1% no quarto trimestre, refere a OCDE.

O crescimento do PIB abrandou ligeiramente na Austrália e tornou-se negativo na Alemanha e no Reino Unido para -0,3% no quarto trimestre em ambos os países.

A OCDE afirma ainda que o crescimento do PIB acelerou nos restantes países do G20, nomeadamente na Turquia (para 1,0% no quarto trimestre, contra 0,3% no terceiro trimestre) e recuperou no Canadá e no Japão, após contrações no trimestre anterior.

Na Arábia Saudita, o PIB registou uma contração, mas muito inferior à do trimestre anterior (-0,6% no quarto trimestre, contra -2,3% no terceiro trimestre).

O crescimento manteve-se inalterado em relação ao terceiro trimestre na Indonésia (1,2%), Coreia (0,6%), Itália (0,2%) e Brasil (0,0%).