Galp aprova redução do capital social em até 9% e distribuição de 422 milhões de euros em dividendos

De acordo com a proposta em causa, enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Conselho de Administração da Galp recebeu também os poderes necessários para, dentro do limite indicado, "proceder à fixação do número de ações a extinguir".

Este órgão foi delegado para praticar todos os atos para a concretização da redução do capital social e transferir o excesso da reserva legal nos capitais próprios para os resultados acumulados.

Na reunião de hoje, as contas da empresa também foram aprovadas, assim como a proposta de aplicação de resultados, que prevê a distribuição de mais de 422 milhões de euros em dividendos.

Em causa, está o pagamento de 0,27 euros por ação em circulação, que se somam aos 0,27 euros já pagos "a título de adiantamento de lucros do exercício de 2023", perfazendo um total de 0,54 euros.

O montante total a distribuir foi estimado, com base no capital social existente a 31 de dezembro de 2023, em 422.139.515,22 euros.

Da ordem de trabalhos fizeram ainda parte alterações à política de remuneração dos membros dos órgãos sociais e a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a compra e venda de ações e obrigações próprias, que também receberam "luz verde".

Os acionistas da Galp também procederam à apreciação do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Galp subiram 0,38% para 19,94 euros.