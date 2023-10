A Galp teve lucros superiores a 700 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano. São mais 18% do que no mesmo período do ano passado.

A petrolífera disse que todas as áreas de negócio contribuíram para este resultado, mas reconheceu que as vendas totais de produtos petrolíferos diminuíram 4%.



A Galp disse querer expandir a liderança regional no carregamento de veículos elétricos.