Galp espera impacto de até 100 milhões de euros com nova taxa brasileira sobre petróleo

Numa informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a petrolífera portuguesa revela que o Governo brasileiro aprovou a aplicação, desde quinta-feira, de uma taxa de 12% sobre as exportações de petróleo bruto.

Acrescenta que se estima que a aplicação desta taxa dure pelo menos quatro meses e que a Galp deverá sofrer um impacto de até 100 milhões de euros.