Galp sobe 17,3% e aproxima-se do valor máximo de sempre

Cerca das 12:00 em Lisboa, a ações da Galp cotavam-se a 18,82 euros, depois de terem fechado a 16,04 euros na sexta-feira.

À mesma hora, tinham mudado de mãos quase 2,5 milhões de ações da Galp que geraram uma receita de quase 46,7 milhões de euros.

No domingo, a Galp informou os investidores que a reserva de petróleo na Namíbia, na primeira fase de testes da campanha Mopane, tem potencial para ser uma "descoberta comercial importante".

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa explica que "só no complexo de Mopane e antes de perfurar poços adicionais de exploração e avaliação, as estimativas de hidrocarbonetos no local são de 10 mil milhões de barris de petróleo equivalente, ou mais".

A Galp Energia integrou o denominado PSI 20, que entretanto foi substituído pelo PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, em 30 de outubro de 2006 e atingiu o máximo de sempre de 19,03 euros em 27 de dezembro do ano seguinte.

Impulsionado principalmente pela subida da cotação da Galp, o PSI subia hoje cerca das 12:00 em Lisboa 2,41% para 6.446,94 pontos.