Generali Tranquilidade entra no capital do Banco CTT e fica com 8,7%

"Os CTT -- Correios de Portugal e a Generali Tranquilidade formalizaram, esta sexta-feira, 29 de novembro [hoje], a parceria estratégica para o Banco CTT, anunciada no final de 2022", lê-se num comunicado conjunto.

Esta parceria, que foi aprovada pelas entidades competentes, prevê a entrada da Generali Tranquilidade no capital do banco e a distribuição, a longo prazo, de seguros de vida e não vida através da rede do grupo CTT.

Através de um aumento de capital de 25 milhões de euros, a Generali Tranquilidade passou a deter 8,71% do capital do banco.

Segundo a mesma nota, a comercialização de produtos de seguro nas redes CTT e no Banco CTT já está a decorrer com "uma forte adesão".

O presidente executivo da seguradora, Pedro Carvalho, vai assumir também funções como administrador não executivo no Conselho de Administração do Banco CTT.

"A Generali Tranquilidade é um parceiro de referência, uma das principais seguradoras europeias, e acreditamos que este co-acionista de longo prazo no Banco CTT trará muito valor à expansão do negócio de bancassurance e permitirá robustecer a trajetória de crescimento do banco", afirmou o presidente executivo dos CTT, João Bento.

Já para o presidente executivo da Generali Tranquilidade, Pedro Carvalho, esta é uma "etapa chave na concretização do plano de investimento do grupo em Portugal".

Nesta transação, a Rothschild atuou como assessor financeiro e a Vieira de Almeida & Associados como assessor jurídico dos CTT e do Banco CTT.

Já a Generali Tranquilidade foi assessorada pela Arcano Partners na componente financeira, juridicamente pela Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, e pela KPMG enquanto `due diligence advisor`.