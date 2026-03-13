GOL anuncia voos diretos entre Rio de Janeiro e Lisboa a partir de setembro

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (12) no Rio de Janeiro pelo presidente da transportadora que democratizou as viagens aéreas dentro do Brasil e que este ano faz 25 anos.





Em entrevista à RTP, Celso Ferrer explicou a opção por Lisboa porque a capital portuguesa é “o principal destino dos brasileiros, e também o destino mais desejado pelos brasileiros de todas as regiões do Brasil”.





Questionado sobre a saturação do aeroporto Humberto Delgado, Ferrer reconheceu que isso é um desafio de tal magnitude que no dia seguinte a ter conseguido os slots já estava em Portugal para acertar os detalhes da operação uma vez que "o aeroporto tem uma condição operacional já limite”.





Porto em stand-by

O Porto também fez parte dos planos iniciais da GOL, mas os voos diretos desde o aeroporto do Galeão para o norte de Portugal tiveram de ser adiados para conseguirem agilizar a operação em Lisboa e, também, porque não possuem ainda aviões suficientes.





Mas o presdiente da GOL assegura que a cidade invicta não fica esquecida porque sabem que o Porto tem “um potencial enorme” dado que os brasileiros, hoje, quando viajam já não ficam somente em Lisboa.





Para o início dos voos de longo curso, que começam em julho para Nova Iorque, em setembro para Lisboa e ainda incluem, sem data prevista, voos para Paris e Orlando (EUA), a empresa adquiriu cinco Airbus A330 neo. Estas aeronaves são uma novidade na GOL e diversificam a frota que era constituída totalmente por 143 Boeings 737 e 737 MAX.





A GOL possui uma parceria com a TAP porque é a empresa brasileira com mais destinos domésticos (mais de 30) a partir do Galeão, o que permite incontáveis ligações a quem parte ou chega ao Rio. Mas, agora, avança sozinha nas viagens transatlânticas numa rota em que a transportadora portuguesa é hegemónica.





Celso Ferrer espera, entretanto, criar uma imagem positiva da empresa em Portugal e construir “uma reputação muito boa” para já serem bem conhecidos quando forem para o Porto.A TAP voa regularmente para o Rio de Janeiro, sem escalas, desde 1966.