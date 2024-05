Golpe da China numa das maiores fraudes online

Dezenas de milhares de sites com nomes de lojas sonantes oferecem descontos em alegados produtos da Dior, Nike, Lacoste, Hugo Boss, Versace, Prada e outras. No entanto, estas 76 mil páginas não têm qualquer ligação com as marcas que afirmam vender. São geridas a partir da China e são muitos os clientes que se queixam de ter comprado produtos que nunca receberam.