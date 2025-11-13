Google acusa investigação de Bruxelas de ser "equivocada" e prejudicial a utilizadores

"A investigação anunciada hoje sobre os esforços anti-spam é equivocada e corre o risco de prejudicar milhões de utilizadores europeus", lê-se na informação divulgada pela tecnológica no seu site, na sequência de uma investigação da Comissão Europeia.

A tecnológica afirma que a investigação "não tem mérito" e um tribunal alemão já rejeitou uma alegação semelhante, defendendo que a política anti-spam da empresa "era válida, razoável e aplicada de forma consistente".

"Esta nova investigação surpreendente corre o risco de recompensar os maus atores e degradar a qualidade dos resultados da pesquisa", acrescenta a empresa, alegando que os utilizadores europeus "merecem melhor".

A gigante da tecnologia refere que as pessoas procuram o Google "porque querem os melhores e mais relevantes resultados e não querem vasculhar spam", pelo que as políticas da empresa pretendem "proteger as pessoas contra conteúdo enganoso e de baixa qualidade".

Para isso, a empresa relembra que trabalha em conjunto com a Comissão Europeia para proteger os consumidores europeus, incluindo o combate a burlas e golpes sob a Lei dos Serviços Digitas.

Em março de 2024, a Google atualizou as suas políticas em matéria de `anti-spam`, defendendo que "um `site` não pode pagar ou usar medidas enganosas para melhorar a sua classificação no motor de pesquisa".

"Se permitíssemos esse comportamento - permitir que os `sites` usassem táticas incompletas para aumentar a sua classificação, em vez de investir na criação de conteúdo de alta qualidade - isso permitiria que os malfeitores substituíssem `sites` que não usam essas táticas de `spam` e degradaria a pesquisa para todos", explica a Google no comunicado.

Além disso, a empresa de tecnologia acusa as Lei dos Mercados Digitas da UE de tornar a pesquisa "menos útil para empresas e utilizadores".

A reação da tecnológica surge depois do executivo comunitário dizer ter "indícios de que a Google, com base na sua política de abuso de reputação do `site`, está a despromover nos resultados de pesquisa os `sites` e conteúdos de meios de comunicação e outros editores quando estes incluem conteúdo de parceiros comerciais", o que a tecnológica contextualizou com a intenção de combater práticas alegadamente manipuladoras, sem que esta justificação convencesse Bruxelas, que fala em problemas de concorrência.