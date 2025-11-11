Economia
Google investe 5,5 mil milhões de euros na Alemanha para ser líder na IA
A Alphabet, empresa-mãe do motor de busca Google, anunciou que vai investir 5,5 mil milhões de euros na Alemanha até 2029, para alcançar a liderança na corrida à Inteligência Artificial (IA).
A gigante tecnológica norte-americana pretende investir em "mais infraestruturas de IA, recursos de computação em nuvem e no crescimento económico", afirmou Philipp Justus, responsável da Google Alemanha, numa conferência de imprensa conjunta com o vice-chanceler e ministro das Finanças alemão, Lars Klingbeil.
Este é o "maior plano de investimento até à data" na Alemanha, país onde o Google tem instalações em Munique, Frankfurt e Berlim.
