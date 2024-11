Governador do Banco de França defende corte das taxas de juro do BCE em dezembro

"Até agora estão reunidas as condições a favor de uma redução das taxas em 12 de dezembro. A opção em relação à dimensão da redução deve ficar em aberto, em função dos dados disponíveis, das projeções económicas e da nossa avaliação do risco", afirmou, num discurso no Banco de França para assinalar o 25.º aniversário do `think tank` Euro 50 Group.

Na sua última reunião, em outubro, o BCE decidiu reduzir as suas três taxas de juro diretoras em 25 pontos base, uma decisão que justificou com a desaceleração da inflação.

Foi o terceiro corte das taxas de juro deste ano e o segundo consecutivo, após uma primeira descida em junho e uma segunda em setembro.

As previsões dos economistas antecipam novas descidas das taxas nas próximas reuniões, até que a taxa de juro aplicada à facilidade permanente de depósito esteja em 2%. Atualmente está em 3,25%.

Quando chegar a esse nível, a política monetária da zona euro será considerada neutra, ou seja, não vai travar nem estimular a economia.

"Não haverá, na minha opinião, razão para manter a nossa política monetária em território restritivo", afirmou François Villeroy de Galhau.

O governador disse ainda que não exclui a possibilidade de se ir mais longe, abaixo da taxa neutra, "se o crescimento continuar lento e a inflação correr o risco de ficar abaixo do objetivo" de 2%.