Governador do Banco de Portugal. Agências de notação valorizam criação de emprego

Foto: Pedro Nunes - Reuters

O governador do Banco de Portugal referiu a capacidade na criação de emprego e destacou o aumento das exportações e do investimento. No entanto, o país enfrenta um desafio: o abrandamento económico internacional.



Mário Centeno considera que a valorização das agências de notação distinguem o país daquele que existia no tempo da troika, agora com mais capacidade para lidar com a inflação e com os juros.