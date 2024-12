Governo acompanha casos de `lay-off` com "o máximo de atenção" mas nega "onda de falências"

"Estamos a acompanhar com o máximo de atenção e devo dizer que isso sente-se um pouco por toda a Europa. Ou seja, a perceção de que há um abrandamento nos mercados mais fortes europeus, nomeadamente as duas locomotivas - França e Alemanha -- e, ao mesmo tempo, de que há setores que estão a compensar e a acelerar", afirmou Pedro Reis em declarações aos jornalistas à margem do evento Millennium Portugal Exportador, em Santa Maria da Feira.

O ministro assegurou, contudo, não ter "ainda nenhuma evidência" de onda de falências, nomeadamente no setor dos componentes automóveis, salientando que, "na Europa, [este] é um tema que está no coração da agenda".

"Seja a Europa como um bloco económico, sejam os `players` europeus nas suas várias dimensões, estão muito atentos", disse.