Governo açoriano cancela concurso de privatização da Azores Airlines

Nuno Patrício - RTP

O vice-presidente do Executivo açoriano, Artur Lima, justificou esta posição com uma alteração significativa do valor da empresa, de seis para 20 milhões de euros.



A Azores Airlines assegura as ligações entre os Açores e o continente e a Madeira, bem como entre os Açores e o exterior.



O concurso foi lançado em março de 2023. Neste momento havia apenas um concorrente apurado, o consórcio Newtour/Ms Aviation. Mas o júri admitiu reservas quanto à capacidade deste concorrente para assegurar a viabilidade da companhia aérea. O mesmo entendimento teve o conselho de administração da SATA.