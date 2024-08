Governo afasta Jerónimo Cunha do cargo de diretor-geral de Energia e Geologia

Em despacho publicado hoje em Diário da República, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, determinou a "cessação da comissão de serviço do mestre Jerónimo Viana Borges Meira da Cunha do cargo de diretor-geral de Energia e Geologia", com efeitos a partir de hoje.

Jerónimo Cunha foi adjunto de João Galamba, entre 2018 e 2022, quando este era secretário de Estado da Energia.