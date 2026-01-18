Presidenciais 2026. Portugueses escolhem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa

A 3 de janeiro de 2026, estavam inscritos 11.039.672 eleitores nos cadernos eleitorais, segundo os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).



Destes, 218.481 dos votantes recenseados no território nacional inscreveram-se no voto antecipado em mobilidade, no passado domingo.



Um desses eleitores foi o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.