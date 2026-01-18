EM DIRETO
Eleições Presidenciais 2026. Acompanhe ao minuto todas as atualizações
pulse-iconDireto

Presidenciais 2026. Portugueses escolhem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa

Mais de 11 milhões de portugueses vão às urnas este domingo para escolher o próximo Presidente da República, após dez anos de Marcelo Rebelo de Sousa. A escolha do próximo inquilino do Palácio de Belém conta este ano um recorde de 11 candidatos.

Andreia Martins - RTP /

Acompanhe a emissão da RTP Notícias

Acompanhe a emissão da Antena 1

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Mais atualizações Voltar ao topo
Momento-Chave
RTP /

Mais de 200 mil eleitores já votaram no passado domingo

VER MAIS
A 3 de janeiro de 2026, estavam inscritos 11.039.672 eleitores nos cadernos eleitorais, segundo os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).

Destes, 218.481 dos votantes recenseados no território nacional inscreveram-se no voto antecipado em mobilidade, no passado domingo.

Um desses eleitores foi o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
PUB
Momento-Chave
Momento-Chave
RTP /

Quem será o próximo Presidente da República?

VER MAIS
Se a escolha do presidente da República dependesse de uma análise de currículo, quem reuniria as melhores condições? A RTP reuniu os perfis, curiosidades e outras informações sobre os 11 candidatos que se apresentam este domingo à votação. Pode conhecer os seus percursos e experiência aqui.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Boletins de voto podem incluir nomes de candidaturas excluídas

VER MAIS
Os boletins de voto das eleições presidenciais de 18 de janeiro poderão incluir nomes de candidatos que não estão na corrida, já que as suas candidaturas não foram validadas pelo Tribunal Constitucional. 

André Wemans, da Comissão Nacional de Eleições (CNE), explicou à Antena 1 em finais de dezembro que os boletins de voto têm de ser impressos ainda antes da decisão final do tribunal, já que existem prazos legais para fazer chegar os boletins ao estrangeiro ou a locais onde se vote antecipadamente.

A situação não é inédita, tendo já acontecido em eleições anteriores. Desta vez, os nomes em causa são os de Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa. Os votos nestas candidaturas serão considerados nulos
PUB
Momento-Chave
RTP /

Urnas abrem dentro de minutos

VER MAIS
As mesas de voto abrem às 8h00 e encerram às 19h00, em Portugal Continental e na Madeira. Nos Açores, as urnas fecham uma hora depois devido à diferença horária.
PUB