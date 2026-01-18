Presidenciais 2026. Portugueses escolhem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa

Mais atualizações Voltar ao topo
A 3 de janeiro de 2026, estavam inscritos 11.039.672 eleitores nos cadernos eleitorais, segundo os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).
Destes, 218.481 dos votantes recenseados no território nacional inscreveram-se no voto antecipado em mobilidade, no passado domingo.
Um desses eleitores foi o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
As mesas de voto abriram às 8h00 e encerram às 19h00. Pode saber a freguesia ou distrito consular a que pertence na página para consulta dos cadernos de recenseamento.
Basta colocar o número de Cartão de Cidadão e a data de nascimento para ter acesso ao local de voto e à secção de voto a que se deve dirigir.
Se a escolha do presidente da República dependesse de uma análise de currículo, quem reuniria as melhores condições?
A RTP reuniu os perfis, curiosidades e outras informações sobre os 11 candidatos que se apresentam este domingo à votação. Pode conhecer os seus percursos e experiência aqui.
Os boletins de voto das eleições presidenciais de 18 de janeiro poderão incluir nomes de candidatos que não estão na corrida, já que as suas candidaturas não foram validadas pelo Tribunal Constitucional.
As mesas de voto abrem às 8h00 e encerram às 19h00, em Portugal Continental e na Madeira. Nos Açores, as urnas fecham uma hora depois devido à diferença horária.
Momento-Chave
Mais de 200 mil eleitores já votaram no passado domingo
Momento-Chave
Urnas já abriram. Onde devo votar?
Momento-Chave
Quem será o próximo Presidente da República?
Momento-Chave
Boletins de voto podem incluir nomes de candidaturas excluídas
André Wemans, da Comissão Nacional de Eleições (CNE), explicou à Antena 1 em finais de dezembro que os boletins de voto têm de ser impressos ainda antes da decisão final do tribunal, já que existem prazos legais para fazer chegar os boletins ao estrangeiro ou a locais onde se vote antecipadamente.
A situação não é inédita, tendo já acontecido em eleições anteriores. Desta vez, os nomes em causa são os de Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa. Os votos nestas candidaturas serão considerados nulos.
