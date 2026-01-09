CV para Belém

Se a escolha do Presidente da República dependesse de uma análise de currículo, quem reuniria as melhores condições?
Conheça o percurso, a experiência e o perfil dos candidatos às eleições presidenciais de 2026.
Advogado de profissão, comentador e figura política com presença marcante ao longo de quase cinco décadas, é o candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS.
Defende que o Presidente da República “não governa, mas deve ter causas”, destacando a ambição, a estabilidade e a ética como prioridades, sob o lema “O Valor da Experiência”.
- 2012-presente: Consultor da Abreu Advogados
- 2011-presente: Conselheiro de Estado
- 2010-2025: Comentador político
- 2005-2007: Conselheiro de Estado
- 2005-2007: Presidente do PSD
- 2002-2004: Ministro dos Assuntos Parlamentares
- 1997-2005: Presidente da Assembleia Municipal de Oeiras
- 1996-1999: Presidente do Grupo Parlamentar do PSD
- 1995-2007: Deputado à Assembleia da República
- 1992-1995: Ministro-Adjunto do Primeiro-Ministro
- 1987-1992: Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros
- 1985-1987: Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares
- 1977-1985: Vereador da Câmara Municipal de Fafe
- 1977-1980: Vice-presidente da Câmara Municipal de Fafe
- 1975-1976: Secretário do Governador Civil de Braga
- Licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Entreguei hoje no Tribunal Constitucional as assinaturas que formalizam a minha candidatura à Presidência da República. Reuni assinaturas de cidadãos de todo o país, que encaro como um sinal de confiança que muito valorizo.— Luís Marques Mendes (@lmarquesmendes_) December 17, 2025
Uma candidatura ao serviço de um país mais estável,… pic.twitter.com/z6TUw20Lu7
Professor de Biologia/Geologia e sindicalista português, coordenador nacional do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.TO.P.)
Principais bandeiras de campanha: defesa do trabalho digno, dignificação dos serviços públicos e combate à corrupção.
- 2022-presente: Coordenador Nacional do S.TO.P.
- 2018-presente: Dirigente do S.TO.P.
- 2001-presente: Professor
- Doutoramento em Biologia na Universidade Técnica de Lisboa
- Licenciatura em Biologia na Universidade de Coimbra
Engenheiro do Ambiente e político português, membro e co-fundador do partido LIVRE.
Candidato apoiado pelo LIVRE é o mais jovem na corrida a Belém. Elege como principais causas da candidatura: sustentabilidade, justiça social, direitos humanos e coesão territorial.
- 2024-presente: Deputado na Assembleia à República
- 2024-presente: Grupo de Contacto do LIVRE
- 2020-2024: Assembleia do LIVRE
- 2014-2020: Grupo de Contacto do LIVRE
- Doutoramento em Filosofia Social e Política pela Universidade do Minho
- Mestrado em Engenharia do Ambiente pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
É graças à União Europeia e ao projeto europeu que temos regulamentações conjuntas que protegem Portugal: no ambiente, na energia, na segurança alimentar. Não vivemos numa bolha. Quero ser um Presidente que trabalha com a Europa e que a lidera pelo exemplo.— Jorge Pinto (@jorgepinto.bsky.social) 9 de dezembro de 2025 às 12:33
@jorge.pinto.pt Mais claro do que isto? Impossível. Seguimos juntos até ao fim. ✊🏼 #portugal #politica #presidenciais2026 #JorgePinto2026 ♬ som original - jorge.pinto.pt
Fundador as bandas "Ena Pá 2000" e "Os Irmãos Catita". Para além da carreira artística, é proprietário do bar Titanic sur Mer, no Cais do Sodré e professor.
Assume-se como de “extremo-centro” e admite que o “absurdo faz parte das campanhas políticas”, prometendo “um Ferrari para todos os portugueses” e “vinho canalizado em todas as casas portuguesas”.
- 2011-presente: Professor de Design de Comunicação e Multimédia na Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha
- 2010-presente: Professor de Teatro e Artes Performativas na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
- Licenciatura em Belas Artes pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa
Atriz de profissão, voz ativa em causas sociais, movimentos cívicos e políticos, e com uma carreira já longa na política nacional e europeia, concorre pela primeira vez à Presidência da República.
Na sua candidatura refere ser a voz da esquerda progressista, comprometida com os direitos dos trabalhadores, justiça social e com a defesa de uma visão plural para o país.
- 2024-presente: Eurodeputada
- 2014-2023: Coordenadora do Bloco de Esquerda
- 2009-2023: Deputada da Assembleia da República
- 2012-2014: Cocoordenadora do Bloco de Esquerda
- 1994:Cofundadora da Companhia de Teatro
- Frequência de doutoramento em Didática das Línguas
- Mestrado em Linguística na Universidade do Porto
- Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas na Universidade do Porto
Estreou-se na política há menos de sete anos, quando foi eleito deputado único pela Iniciativa Liberal no Parlamento, já depois de uma longa experiência como gestor e na área empresarial. Foi líder partidário, é atualmente eurodeputado e agora candidata-se a Belém com o objetivo de fazer uma “reforma às economias do país”.
As suas prioridades enquanto presidente seriam impulsionar o crescimento económico liberal, apoiando o empreendedorismo, atração de investimento privado e simplificação regulatória de forma a tornar Portugal mais competitivo e dinâmico.
- 2024-presente: Eurodeputado
- 2019-2023: Presidente da Iniciativa Liberal
- 2015:Vice-presidente da European Travel Commission
- 2013-2016:Presidente do Concelho Diretivo do Turismo de Portugal
- 2010-2011: Direção Geral da TVI
- 2009: Presidente da Comissão Executiva na Privado Holding (do BPP)
- 2003-2006: Administração na Nutricafés
- 2000-2006:Administrador da Compal
- Pós-graduação em Administração, Negócios e Marketing pela Universidade Nova de Lisboa
- Mestrado em Gestão de Empresas (MBA)
- Pós-graduação em Administração, Negócios e Marketing pela Universidade Nova de Lisboa
CUIDAR DO FUTURO É TAMBÉM CUIDAR DOS IDOSOS E DA NOSSA DEMOGRAFIA.— João Cotrim Figueiredo (@jcf_liberal) December 16, 2025
Imagina Portugal finalmente preparado para o futuro! 🇵🇹 pic.twitter.com/vvagxdkLZL
@joaocotrimfigueiredo Vamos lá ganhar o Mundial! #portugal #cotrim ♬ Mas Que Nada - Radio Edit - Sergio Mendes
@joaocotrimfigueiredo Concordam? É preciso modernizar o sistema de ensino para o Futuro! Essa será uma prioridade minha enquanto Presidente da República. Ouvirei país, professores e académicos. Conto com os contributos de todos. Pelo futuro de Portugal! 🇵🇹 #Cotrim2026 #Portugal ♬ original sound - joaocotrimfigueiredo
Saiu da escola aos dez anos para começar a trabalhar. Esteve 27 anos emigrado em França e regressou a Portugal em 2003. Tornou-se artista plástico, profissão que exerce desde então.
Foi a pobreza de muitos portugueses que o motivou a avançar para a candidatura a Belém. Considera a crise da habitação "o maior problema do povo português" e, na sua perspetiva, o Presidente da República deve "utilizar a magistratura de influência" e fazer pressão sobre o Governo para o resolver.
- 2003-presente: Artista plástico
- 1976-2003: Diversas atividades profissionais em França
- 1971-1975: Hotelaria
- 4ª classe
Apresenta‑se como candidato da esquerda moderada e, caso seja eleito Presidente da República, pretende promover maior transparência e responsabilização no exercício publico, fomentar o crescimento económico sustentável e defender os valores constitucionais, como a democracia, a igualdade de oportunidades assegurando ainda que a presidência não serve a interesses partidários.
- 2025: Professor auxiliar convidado
- 2011-2014: Secretário-geral do PS
- 2004-2005: Líder da bancada parlamentar do PS
- 2001-2002: Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro
- 1999-2001: Eurodeputado
- 1993: Presidente da Assembleia Municipal de Penamacor
- 1991-1995: Deputado à Assembleia da República
- 1990-1994: Líder da Juventude Socialista
- 1989-1993: Presidente do Fórum da Juventude da União Europeia
- Mestrado em Ciência Política pelo ISCTE-IUL
- Licenciatura em Relações Internacionais pela Universidade Autónoma de Lisboa
@ajseguro mil assinaturas. 10 mil sementes para plantar um Futuro Seguro para Portugal. Conto consigo! #seguropresidente #portugal #presidenciais2026 #futuroseguro ♬ som original - António José Seguro
Professor universitário, católico, ex-comentador desportivo, deputado e fundador do partido Chega. Ventura concorre às eleições presidenciais de 2026, regressando após o 3.º lugar em 2021, apresentando a candidatura como uma “necessidade política” e não como ambição pessoal, afirmando que só avança por sentir que o país precisa dessa alternativa.
As principais bandeiras da candidatura presidencial de André Ventura em 2026 são a luta contra a corrupção e a oposição à “imigração descontrolada”, temas que identifica como centrais e incontornáveis.
- 2019-prensente: Deputado à Assembleia da República
- 2021-2025: Membro da Assembleia Municipal de Moura
- 2014 e 2020: Comentador desportivo na CMTV
- 2017-2018: Vereador na Câmara Municipal de Loures
- 2011-2014: Inspetor da Autoridade Tributária
- 2019: Fundador e Presidente do partido Chega
- 2013-2019: Professor universitário de Direito
- Doutoramento em Direito Público, pela University of Ireland, Cork
- Licenciatura em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
É jurista e professor universitário. Apresenta-se às presidenciais para unir a esquerda democrática, defender os valores constitucionais e representar os trabalhadores, afirmando que a sua candidatura é necessária, própria e não substituível.
António Filipe assume como mote de campanha “com o Povo, por Abril, por Portugal”, alicerçados à “democracia, direitos, desenvolvimento”.
- 2024-2025: Deputado à Assembleia da República
- 2012-2024: Professor Auxiliar Convidado da Universidade Europeia
- 2017-2021: Membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Santarém
- 2005-2017: Deputado à Assembleia Municipal de Sintra
- 2002: Vereador Da Câmara Municipal da Amadora
- 2001-2012: Professor Auxiliar Convidado da Universidade Lusófona
- 1993-2001: Deputado à Assembleia Municipal da Amadora
- 1992-presente: Membro do Comité Central do PCP
- 1987-2022: Deputado à Assembleia da República
- 1986: Membro da Direção do Conselho Nacional de Juventude
- 1985-1995: Membro da Direção Nacional da JCP
- 1975-1979: Membro da União de Estudantes Comunistas
- Doutoramento em Direito Constitucional na Universidade de Leiden
- Mestrado em Ciência Política, Cidadania e Governação na Universidade Lusófona
- Licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Está formalizada a minha candidatura. Quero agradecer à Mandatária Nacional, Sofia Lisboa, aos mandatários regionais, a todos que me acompanharam neste momento e agradecer muito aos cidadãos que subscreveram a candidatura. pic.twitter.com/rweFuhxQD8— Antonio Filipe (@AntonioFilipe) December 4, 2025
Henrique Gouveia e Melo entra para a vida política em 2025, com a sua candidatura a presidente da República, como o primeiro militar desde Ramalho Eanes a tentar chegar a Belém.
Tem como lemas “Portugal com rumo”, assumindo que o seu partido é Portugal.
- 2024-presente: Militar na reserva
- 2021-2024: Chefe do Estado-Maior da Armada
- 2021: Coordenador da Task Force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19
- 2017-2019: Comandante da Força Marítima Europeia
- 2017-2020: Comandante Naval
- 1998-2002: Serviço de Treino e Avaliação da Esquadrilha de Submarinos e o Estado-Maior da Autoridade Nacional para o Controlo de Operações de Submarinos
- 1979-2024: Militar na Marinha
- Curso de Promoção a Oficial General no Instituto de Estudos Superiores Militares
- Curso Complementar Naval de Guerra
- Pós-graduação em "Information Warfare" na Universidade Independente
- Curso Geral Naval de Guerra
- International Diesel Electric Submarine Tracking Course em Norfolk, Estados Unidos
- Especialização em Comunicações e Guerra Electrónica
- Cadete da Escola Naval no curso Carvalho Araújo
@gouveiamelopresidente Vir de fora da política é trazer uma nova forma de olhar para os problemas. Com moderação, equilíbrio e sentido de dever, tenho apenas uma missão: servir Portugal e os portugueses. Grande Entrevista na @rtppt ♬ som original - Gouveia e Melo Presidente
@gouveiamelopresidente O meu percurso é de defesa permanente pelo bem do país. Sou exigente na forma como devemos servir Portugal, a liderança só faz sentido se acrescentar valor ao país e às pessoas. #gouveiamelopresidente #presidenciais2026 #portugalcomrumo #unirportugal ♬ som original - Gouveia e Melo Presidente
