"Custa a compreender". Boletins de voto das presidenciais podem incluir nomes de excluídos

Luís Marques Mendes afirmou, por sua vez, que a situação é lamentável, falando mesmo em desleixo. O candidato falou aos jornalistas esta manhã em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre.







Os boletins de voto das eleições presidenciais de 18 de janeiro poderão incluir nomes de candidatos que não estão na corrida, já que as suas candidaturas não foram validadas pelo Tribunal Constitucional.André Wemans, da Comissão Nacional de Eleições (CNE), explicou à Antena 1 que, já que existem prazos legais para fazer chegar os boletins ao estrangeiro ou a locais onde se vote antecipadamente.Segundo o porta-voz da CNE, esses prazos são sempre apertados e, para haver mudanças, estas terão de ser feitas na lei eleitoral.Os nomes em causa são os de, cujas candidaturas não foram validadas. Nalguns dos casos foram interpostos recursos que estão ainda a ser analisados.O candidato presidencial apoiado pelo PCP, António Filipe, disse que "custa a compreender" a presença, no boletim de voto, de nomes de candidatos que não foram validados pelo Tribunal Constitucional.Em declarações aos jornalistas esta segunda-feira, durante uma visita à Casa do Artista, em Lisboa,Também João Cotrim de Figueiredo, candidato com o apoio da Iniciativa Liberal, questionou não só esta situação, comoNo domingo, a candidatura presidencial de António José Seguro criticou igualmente a inclusão dos candidatos excluídos nos boletins porque pode "levar ao engano os eleitores", ponderando contestar esta decisão administrativa.