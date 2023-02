Governo anuncia construção do IC31 em perfil de autoestrada

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, anunciou hoje que a construção do IC31, ligação entre a A23 e a fronteira de Termas de Monfortinho, vai ter perfil de autoestrada.

"A decisão é avançar com o perfil de autoestrada logo desde o início. O primeiro troço [IC31] tem declaração de impacto ambiental positivo. Neste momento é avançar para poder ter máquinas no terreno em 2025", afirmou aos jornalistas João Galamba no final de uma reunião em Castelo Branco, com autarcas da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), sobre a estratégia para o desenvolvimento da ligação transfronteiriça - IC31.

O ministro explicou que vai ser publicado brevemente em Diário da República o "Simplex Ambiente" e adiantou que a expectativa do Governo é que este programa possa encurtar alguns prazos.

O projetado IC (itinerário complementar) 31 pretende ligar a A23, na zona de Alcains (Castelo Branco), à fronteira com Espanha, nas Termas de Monfortinho (Idanha-a-Nova), e será constituído por dois troços distintos.

Há muitos anos que Castelo Branco ambiciona uma ligação entre a A23 e a EX-A1 da Estremadura espanhola, uma obra estruturante para o desenvolvimento de Castelo Branco, do distrito, da região Centro e até mesmo do país no seu todo.

Contudo, esta infraestrutura, cuja construção havia sido anunciada sem perfil de autoestrada, causou um enorme descontentamento e protestos na região.

Em dezembro, a Assembleia Municipal de Castelo Branco aprovou uma moção a solicitar ao Governo português a construção do IC31 em perfil de autoestrada.

Os subscritores realçavam que o anúncio do perfil desta ligação "causou enorme deceção em todos os albicastrenses, pois não espelha o perfil de autoestrada" e adiantavam que, "para cumprir plenamente o seu objetivo, esta ligação rodoviária, mais conhecida como IC31, sempre foi vista e prometida como perfil de autoestrada".

Com o anúncio hoje feito pelo ministro das Infraestruturas, o Governo recua e assume a construção em perfil de autoestrada.

João Galamba realçou ainda que vai avançar com o estudo do troço alternativo (o primeiro teve declaração de impacto ambiental negativa).

"Vamos avançar o mais rápido possível com a avaliação de um corredor alternativo para ultrapassar a questão que levou ao chumbo do anterior. O nosso objetivo é ter de facto, o IC31 completo o mais rapidamente possível, com perfil de autoestrada criando assim um eixo fundamental transfronteiriço em articulação com a Junta da Extremadura [Espanha]. O importante agora é garantir que a obra será feita", concluiu.

Segundo o ministro, a garantia está dada pelo Governo: "É um compromisso do primeiro-ministro e um compromisso do Governo".