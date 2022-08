Governo apresenta medidas para responder a aumentos do preço do gás

As medidas resultam de um trabalho conjunto com a ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, de aconrdo com fonte do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, citada pela agência Lusa.

A apresentação das medidas vai estar a cargo do ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, em conferência de imprensa.



. Um aumento justificado como a escalada de preços nos mercados internacionais, depois de um ano sem atualizações.A presidente executiva da EDP Comercial, Vera Pinto Pereira, afirmou que, ao valor referido, acrescem “cinco a sete euros de taxas e impostos”.O quadro, ainda segundo a EDP, foi também agravado pela invasão russa da Ucrânia e pelas restrições ao abastecimento de gás russo. Algo que potenciou o aumento do preço em mercados como a Argélia.. Ouvida pela Lusa, fonte da empresa apontou a “volatilidade” e aumento do custo como bases para a atualização.Recorde-se que a Galp havia atualizado o preço do gás natural a 1 de julho, com um aumento de cerca de 3,60 euros para o escalão mais representativo.

c/ Lusa