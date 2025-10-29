Governo aprova 2.ª fase de rescisões na RTP que abrange 41 trabalhadores

António Leitão Amaro falava no parlamento, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), numa audição conjunta das comissões de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e do Orçamento, Finanças e Administração Pública.

Depois do primeiro plano de rescisões amigáveis executado, "ao abrigo do qual saíram da RTP 97 trabalhadores, o Governo aprovou já uma segunda fase de rescisões, ou se quisermos, o alargamento da primeira fase, abrangendo mais 41 trabalhadores", sendo que neste "e para o futuro, para uma terceira fase que a seguir se abra e que pedimos e acertámos com o Conselho de Administração da RTP ser lançado, esse rácio de saídas para entradas foi agravado, alargado de quatro para uma", adiantou o ministro.

Além do Contrato de Serviço Público assinado com a RTP no início do ano, "tomamos duas decisões: uma, uma decisão de continuidade face ao ano passado, não aumentar, não agravar, não atualizar a contribuição para o audiovisual", disse.

"Não devemos pedir a título de taxa, imposto ou contribuição mais aos contribuintes, a RTP vive - e é importante assumi-lo - desafios de sustentabilidade, prevê-se que este ano tenha resultados negativos. E se nada for feito, nos próximos anos tenha resultados negativos", admitiu.

"Devemos ser complacentes com isso? Não. Devemos exigir reorganização e permitir reorganização e modernização para que esta situação de dificuldade e insustentabilidade financeira seja ultrapassada, não à custa de mais esforço dos contribuintes", mas "à custa de um esforço de reorganização interna", rematou António Leitão Amaro.