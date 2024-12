Governo aprova apoio de 30 ME para formação de trabalhadores da indústria transformadora

O aviso do apoio à qualificação de trabalhadores de empresas, no âmbito do programa Compete 2030 será lançado nos próximos dias, no início de 2025, precisou Pedro Reis, que falava na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação, no âmbito de uma audição regimental.

Em causa, referiu, está um apoio, que visa a qualificação de trabalhadores de empresas em setores "que precisam de se reinventar ou de acelerar face aos desafios e exigências que se colocam" nos mercados externos.

O Programa de Apoio à Formação de Recursos Humanos nas Empresas terá uma dotação de 30 milhões de euros, contemplando ações de formação em regime presencial ou online.

A medida, precisou ainda o governante, é direcionada para a indústria transformadora e permitirá suportar os custos de formação e parte dos encargos salariais durante as horas de formação.

Além disso, foi também decidido duplicar (de 10 para 20 milhões de euros) a verba disponível para os projetos do Programa SIAC. O objetivo é apoiar a internacionalização das empresas portuguesas, através de campanhas coletivas de promoção nos mercados internacionais.