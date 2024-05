O Governo aprovou novas medidas para os jovens. A redução do IRS Jovem vai avançar. Para as pessoas até aos 35 anos, o Governo propõe novas taxas que começam em 4,4% e terminam em 15% para os rendimentos do oitavo escalão. Na prática, um jovem fica a pagar um-terço do que paga atualmente de IRS. A proposta de lei vai agora para o Parlamento e representa uma perda de receita fiscal de mil milhões de euros.