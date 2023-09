Governo avança com descida de preços nas portagens em autoestradas do interior e Algarve

Em conferência de imprensa, a ministra da Coesão Territorial afirmou que a decisão de diminuir o valor das portagens dá “cumprimento ao programa” do Governo, no qual havia o “compromisso de reduzir os custos de contexto no uso das autoestradas em territórios do interior e na via do Infante”.





abrange as autoestradas A4, A23, A24, A25, A22 no Algarve - a chamada Via do Infante – e a A13 e A13-1. O Governo diz que o objetivo é repor a justiça territorial sendo que a medida se aplica a todos os condutores, residentes e não residentes. Segundo a medida aprovada, o valor das portagens nas ex-SCUT vai ser reduzido em 30 por cento, sendo que o desconto abrange também a A13 entre Coimbra, Tomar e a Marateca.A medida foi aprovada em Conselho de Ministros e

“Trata-se de uma questão de justiça territorial”, continuou, explicando que “é importante para diminuir os custos de contextos nestes territórios, onde não há vias de qualidade alternativas e onde não existe transporte público coletivo, nem em qualidade nem em quantidade”.







A medida vai ter um impacto superior a 70 milhões de euros nas contas do Estado.