O Governo congratula-se com a melhoria das perspetivas feitas pelas agências de rating à dívida portuguesa. A Fitch foi a última a rever em alta a perspetiva de Portugal, de estável para "positiva".

Na análise que faz, a agência destaca o progresso contínuo na redução da dívida pública, o compromisso com a política orçamental prudente e a continuação do processo de desalavancagem externa.



Em comunicado, o Governo diz que esta melhoria se deve às medidas que adotou do lado da despesa e da receita.