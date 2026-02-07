Governo de Cuba anuncia que vai racionar venda de combustível devido à escassez

Num discurso transmitido pela televisão, Pérez-Oliva afirmou que a medida --- sobre a qual não deu detalhes nem especificou quando entraria em vigor --- foi adoptada numa reunião extraordinária do Conselho de Ministros em resposta à grave escassez de combustível.

"Com combustível insuficiente, não podemos manter os níveis de vendas que tínhamos nas semanas anteriores e, por isso, haverá algumas limitações nas compras. À medida que a situação melhorar, as entregas regressarão aos níveis normais", disse o vice-primeiro-ministro.

Pérez-Oliva indicou ainda que as "atividades administrativas essenciais" só funcionarão de segunda a quinta-feira, de forma a conservar energia.

Cuba irá reservar os recursos limitados de combustível para "serviços essenciais", geração de eletricidade, "serviços de saúde", abastecimento de água, atividades de defesa e para "garantir a sustentabilidade dos setores que geram divisas", como o turismo, explicou o ministro

Pérez-Oliva acrescentou que o Governo cubano facilitará os procedimentos para as empresas privadas "que tenham os meios" para importar o seu próprio combustível.

Também na sexta-feira, o ministro do Trabalho cubano, Jesús Otamendiz, solicitou às empresas estatais que facilitem o teletrabalho e a realocação de trabalhadores.

Num outro discurso transmitido pela televisão, o dirigente afirmou que os organismos públicos devem ajustar os seus horários de acordo com a situação energética nas respetivas regiões.

Otamendiz acrescentou que a reafectação de trabalhadores dará prioridade aos serviços essenciais.

O ministro alertou que, caso um trabalhador não possa trabalhar remotamente ou ser recolocado, será colocado em "suspensão do contrato de trabalho" até que a situação seja resolvida. Salientou que, nestes casos, os trabalhadores receberão o salário integral apenas durante um mês.

Na quinta-feira, o Presidente cubano Miguel Díaz-Canel salientou que Cuba não recebe remessas de petróleo desde que os EUA iniciaram o seu "bloqueio naval" à Venezuela, em dezembro.

"Portanto, temos problemas com a disponibilidade de combustível para garantir não só a geração de energia elétrica, mas também as atividades básicas", concluiu.

Díaz-Canel prometeu que, dentro de uma semana, daria detalhes sobre a situação atual da ilha e como o governo irá enfrentá-la.

O chefe de Estado ressuscitou o conceito da "opção zero", um plano de sobrevivência proposto na década de 1990 face a um cenário de "zero petróleo".

O plano previa racionamento extremo, autossuficiência alimentar, utilização de tração animal, carvão para cozinhar e transporte não motorizado, entre outras medidas.