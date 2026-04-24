Governo diz que consenso sobre pacote laboral está pendente de seis pontos

"Aquilo que é necessário agora para poder haver um acordo é que haja também uma cedência por parte da UGT. Porque, em bom rigor, sobre aquilo em que não houve acordo, o único parceiro que ainda não cedeu foi a UGT", afirmou Luís Montenegro.

A ministra do Trabalho pediu à UGT a "mostrar que quer efetivamente uma aproximação".

UGT rejeitou proposta por unanimidade

"Há dois ou três pontos que merecem uma afinação técnico-jurídica mais apurada e que também têm naturalmente enquadramento político". Respondendo aos jornalistas em Nicósia, à chegada à cimeira informal dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia, Luís Montenegro apontouLuís Montenegro referiu que a proposta que está hoje em discussão "já não é a proposta inicial", frisando que "houve uma evolução do Governo e houve a aceitação de todos os parceiros sociais, com exceção da UGT". Montenegro pede “uma cedência” da UGT, o único parceiro que ainda não cedeu.A ministra do Trabalho referiu que já foram consensualizadas "138 normas, das quais 33" provenientes de propostas da UGT, pelo que considerou que "há muito pouca matéria por consensualizar", dando como exemplo o banco de horas e a jornada contínua."Depois na última reunião, o secretário-geral da UGT levantou mais uns pontos", afirmou a ministra, desafiando a central sindical a clarificar a "divergência" entre aquilo que Governo e confederações patronais entendem que "estava por consensualizar e aquilo que a UGT entende que não está consensualizado".A rejeição obteve voto unânime. O Governo dá agora mais 15 dias à central sindical para refletir e volta a convocar os parceiros sociais todos para uma última reunião.até à nova data dada pelo Governo.Confederações e sindicatos já pensam no cenário em que o parlamento vai decidir sem a concertação social.A ministra do Trabalho referiu que já foram consensualizadas 138 normas.Houve uma greve geral em dezembro, convocada como uma resposta dos trabalhadores ao pacote laboral.A CGTP não tem estado nas mais recentes reuniões sobre o tema, com a central sindical e o governo a trocarem argumentos sobre a culpa dessa exclusão.