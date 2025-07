Governo escolhe Gabriel Bernardino para liderar supervisor dos seguros e fundos de pensões

Gabriel Bernardino é matemático e entre 2011 e 2021 foi presidente da Autoridade Europeia de Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA).

Em outubro de 2021, foi designado pelo Governo de António Costa como presidente do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), mas no final de março de 2022 demitiu-se invocando "razões de saúde".

Antes, enquanto liderou a EIOPA, foi presidente rotativo do comité conjunto das três Autoridades Europeias de Supervisão financeira (EBA, EIOPA e ESMA), e foi vice-presidente do Conselho Europeu de Risco Sistémico e membro do Comité Executivo da Associação Internacional de Supervisores de Seguros.

Margarida Corrêa de Aguiar está à frente da ASF desde junho de 2019, tendo terminado o mandato em junho.