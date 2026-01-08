Governo estima crescimento "a rondar os 2%" e excedente orçamental de 0,3% em 2025
O Governo PSD/CDS-PP estima que a economia portuguesa tenha registado um crescimento "a rondar os 2%" e que tenha havido um excedente orçamental de 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025, anunciou hoje o primeiro-ministro.
Em resposta ao CDS-PP, durante o debate quinzenal na Assembleia da República, Luís Montenegro anunciou também que o Governo estima uma redução da dívida pública para o "limiar dos 90%" do PIB no ano passado.
Estas estimativas quanto a 2025 foram partilhadas pelo primeiro-ministro na parte final do debate quinzenal, depois de o líder parlamentar do CDS-PP, Paulo Núncio, lhe perguntar se tinha "dados finais definitivos" quanto ao crescimento, saldo orçamental e dívida.
(Lusa)