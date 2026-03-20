Governo estuda desconto para gasóleo agrícola

"Isso está em cima da mesa, eu próprio já enviei uma proposta de um decreto-lei para o ministro das Finanças, que está mais do que sensível para esta situação", afirmou aos jornalistas, em São Pedro de Moel, concelho da Marinha Grande (Leiria).

Sobre o valor do desconto neste gasóleo, também conhecido como colorido ou verde, José Manuel Fernandes recusou antecipar, dado ainda estar em negociação com o ministro Joaquim Miranda Sarmento.

Contudo, o governante disse acreditar que a negociação "será rápida".

"Agora, é importante que também se arranje uma forma que seja simples e é isso que estamos a ver", adiantou.

Segundo o ministro, "quando houve a guerra na Ucrânia, aquilo que o Governo anterior do Partido Socialista decidiu fazer foi apurar as contas e aprovou uma portaria em 2022 com efeitos retroativos a 2021".

"Neste momento, nós temos de ter uma forma simples, porque há grandes variações, de vermos como é que podemos dar esse apoio e se podemos dá-lo, no fundo, de uma forma mais rápida ou se vale a pena esperar e depois fazer de forma retroativa", declarou.

José Manuel Fernandes reiterou que o executivo quer ver se arranja uma "solução diferente" da decidida pelo governo socialista, para que "haja um pagamento mais rápido".